https://ria.ru/20250611/talisman-2022242340.html

Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров

Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров - РИА Новости, 11.06.2025

Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров

Областная клиническая психоневрологическая больница №1 (Челябинск) избрала своим талисманом Кукуху, идея создания образа принадлежит главному психиатру региона... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:22:00+03:00

2025-06-11T14:22:00+03:00

2025-06-11T14:22:00+03:00

общество

челябинская область

челябинск

пермь

михаил козлов

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Областная клиническая психоневрологическая больница №1 (Челябинск) избрала своим талисманом Кукуху, идея создания образа принадлежит главному психиатру региона Михаилу Козлову, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. По данным пресс-службы, в декабре 2024 года в больнице вдохновились примером коллег-наркологов из соседнего региона - Перми, которые назначили своим представителем Белочку. Челябинские психиатры решили, что им тоже нужен талисман больницы и психиатрической службы Челябинской области. "С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот - такой замечательный кукух, это изначально мужчина, мальчик. Я лично сам туда загружал фотографию. Вот этот в белом халате - некое прочтение образа главного врача. Позже появились и другие. Здорово, что у нас это получилось, мы на этом не остановимся. Наверняка, мы разработаем, придумаем и запустим еще какие-то образы", - цитирует пресс-служба слова главврача областной психоневрологической больницы №1, главного психиатра Минздрава Челябинской области Михаила Козлова. Пресс-служба уточняет, что был разработан дизайн игрушки, 3D-модель, позже мягкие игрушки изготовили, и каждая из них представляет отдельное направление работы, в том числе работу детского отделения, психологов, поликлиники. По словам заместителя главного врача по медицинской части в детских отделениях Татьяны Чижовой, игрушка кукушечка-девочка олицетворяет детскую службу медицинской организации. "Ее яркий желтый клюв - самый теплый цвет, а синий сарафан и бантик - самый холодный цвет. Наша кукушечка уравновешивает эти цвета, точно так же как мы уравновешиваем эмоциональные состояния наших пациентов", - цитирует пресс-служба слова Чижовой. Главврач пообещал для каждого образа найти постоянное место жительства, а со временем дополнить семейство новыми образами, поскольку отделений и служб в психиатрической больнице немало, отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, для каждой игрушки будет выбрано имя детьми – "специально для них в соцсетях запустят конкурс на лучшие имена для субличностей маскота". Как сообщалось, пермский наркодиспансер, избравший в 2024 году талисманом учреждения белочку, определил ее имя, персонажа назвали Вита.

https://ria.ru/20250101/narkodispanser-1992261199.html

https://ria.ru/20250525/filin-2019012868.html

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пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, челябинская область, челябинск, пермь, михаил козлов