Рейтинг@Mail.ru
Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/talisman-2022242340.html
Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров
Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров - РИА Новости, 11.06.2025
Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров
Областная клиническая психоневрологическая больница №1 (Челябинск) избрала своим талисманом Кукуху, идея создания образа принадлежит главному психиатру региона... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:22:00+03:00
2025-06-11T14:22:00+03:00
общество
челябинская область
челябинск
пермь
михаил козлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022237820_0:16:960:556_1920x0_80_0_0_9623559a856e6ac72713421f7cf4747b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Областная клиническая психоневрологическая больница №1 (Челябинск) избрала своим талисманом Кукуху, идея создания образа принадлежит главному психиатру региона Михаилу Козлову, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. По данным пресс-службы, в декабре 2024 года в больнице вдохновились примером коллег-наркологов из соседнего региона - Перми, которые назначили своим представителем Белочку. Челябинские психиатры решили, что им тоже нужен талисман больницы и психиатрической службы Челябинской области. "С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот - такой замечательный кукух, это изначально мужчина, мальчик. Я лично сам туда загружал фотографию. Вот этот в белом халате - некое прочтение образа главного врача. Позже появились и другие. Здорово, что у нас это получилось, мы на этом не остановимся. Наверняка, мы разработаем, придумаем и запустим еще какие-то образы", - цитирует пресс-служба слова главврача областной психоневрологической больницы №1, главного психиатра Минздрава Челябинской области Михаила Козлова. Пресс-служба уточняет, что был разработан дизайн игрушки, 3D-модель, позже мягкие игрушки изготовили, и каждая из них представляет отдельное направление работы, в том числе работу детского отделения, психологов, поликлиники. По словам заместителя главного врача по медицинской части в детских отделениях Татьяны Чижовой, игрушка кукушечка-девочка олицетворяет детскую службу медицинской организации. "Ее яркий желтый клюв - самый теплый цвет, а синий сарафан и бантик - самый холодный цвет. Наша кукушечка уравновешивает эти цвета, точно так же как мы уравновешиваем эмоциональные состояния наших пациентов", - цитирует пресс-служба слова Чижовой. Главврач пообещал для каждого образа найти постоянное место жительства, а со временем дополнить семейство новыми образами, поскольку отделений и служб в психиатрической больнице немало, отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, для каждой игрушки будет выбрано имя детьми – "специально для них в соцсетях запустят конкурс на лучшие имена для субличностей маскота". Как сообщалось, пермский наркодиспансер, избравший в 2024 году талисманом учреждения белочку, определил ее имя, персонажа назвали Вита.
https://ria.ru/20250101/narkodispanser-1992261199.html
https://ria.ru/20250525/filin-2019012868.html
челябинская область
челябинск
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022237820_21:0:874:640_1920x0_80_0_0_36ce98896fd15225d597202d88df6f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, челябинская область, челябинск, пермь, михаил козлов
Общество, Челябинская область, Челябинск, Пермь, Михаил Козлов
Птица Кукуха стала талисманом челябинских психиатров

Челябинская психоневрологическая больница избрала птицу Кукуху талисманом

© Фото : Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1Михаил Козлов с талисманом психиатрической службы Челябинской области
Михаил Козлов с талисманом психиатрической службы Челябинской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1
Михаил Козлов с талисманом психиатрической службы Челябинской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Областная клиническая психоневрологическая больница №1 (Челябинск) избрала своим талисманом Кукуху, идея создания образа принадлежит главному психиатру региона Михаилу Козлову, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
По данным пресс-службы, в декабре 2024 года в больнице вдохновились примером коллег-наркологов из соседнего региона - Перми, которые назначили своим представителем Белочку. Челябинские психиатры решили, что им тоже нужен талисман больницы и психиатрической службы Челябинской области.
Талисман Пермского краевого наркологического диспансера - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Пермский краевой наркодиспансер выбрал имя талисману-белочке
1 января, 19:17
"С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот - такой замечательный кукух, это изначально мужчина, мальчик. Я лично сам туда загружал фотографию. Вот этот в белом халате - некое прочтение образа главного врача. Позже появились и другие. Здорово, что у нас это получилось, мы на этом не остановимся. Наверняка, мы разработаем, придумаем и запустим еще какие-то образы", - цитирует пресс-служба слова главврача областной психоневрологической больницы №1, главного психиатра Минздрава Челябинской области Михаила Козлова.
Пресс-служба уточняет, что был разработан дизайн игрушки, 3D-модель, позже мягкие игрушки изготовили, и каждая из них представляет отдельное направление работы, в том числе работу детского отделения, психологов, поликлиники.
По словам заместителя главного врача по медицинской части в детских отделениях Татьяны Чижовой, игрушка кукушечка-девочка олицетворяет детскую службу медицинской организации. "Ее яркий желтый клюв - самый теплый цвет, а синий сарафан и бантик - самый холодный цвет. Наша кукушечка уравновешивает эти цвета, точно так же как мы уравновешиваем эмоциональные состояния наших пациентов", - цитирует пресс-служба слова Чижовой.
Главврач пообещал для каждого образа найти постоянное место жительства, а со временем дополнить семейство новыми образами, поскольку отделений и служб в психиатрической больнице немало, отмечается в сообщении.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Филин Букля стал талисманом для ростовских школьников и студентов
25 мая, 21:10
По данным пресс-службы, для каждой игрушки будет выбрано имя детьми – "специально для них в соцсетях запустят конкурс на лучшие имена для субличностей маскота".
Как сообщалось, пермский наркодиспансер, избравший в 2024 году талисманом учреждения белочку, определил ее имя, персонажа назвали Вита.
 
ОбществоЧелябинская областьЧелябинскПермьМихаил Козлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала