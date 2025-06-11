https://ria.ru/20250611/svo-2022314123.html

Фонд во Владимирской области обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО

Фонд во Владимирской области обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО - РИА Новости, 11.06.2025

Фонд во Владимирской области обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО

Благотворительный фонд "Шередарь" проведет в июле форум для волонтеров, с которыми поделятся опытом психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:25:00+03:00

2025-06-11T17:25:00+03:00

2025-06-11T17:25:00+03:00

надежные люди

владимирская область

сво

дети

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Благотворительный фонд "Шередарь" проведет в июле форум для волонтеров, с которыми поделятся опытом психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий в зоне СВО, сказано в сообщении фонда. "3–6 июля по инициативе благотворительного фонда "Шередарь" во Владимирской области пройдет волонтерский форум "РеАктив" в формате палаточного лагеря. Добровольцы смогут в короткие сроки пройти бесплатное обучение, чтобы получить необходимые навыки для психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий в зоне СВО. В этом году мероприятие пройдет в восьмой раз и впервые — в открытом формате: в РеАктиве смогут принять участие не только опытные волонтеры фонда, но и все желающие", - говорится в сообщении. Организаторы уточнили, что готовы принять 100 участников старше 18 лет – "фонд приглашает начинающих добровольцев, а также педагогов, психологов и медицинских специалистов, которые хотят обучиться работе с психологической травмой по методике терапевтической рекреации". "Форум пройдет в живописном районе Владимирской области на берегу реки Киржач, на территории экоотеля "ВКС-Кантри". Мероприятие сочетает в себе образовательный и развлекательный компоненты. Участников ждут мастер-классы от клинических и кризисных психологов — специалистов по работе с психологической травмой, — интерактивные и спортивные мероприятия: водные прогулки на сапбордах и каноэ. В качестве гостей мероприятия ожидаются представители других благотворительных организаций, а также видные деятели культуры. В преддверии форума состоится пресс-конференция, посвященная реабилитации детей из воссоединившихся регионов", - заключили в фонде.

https://ria.ru/20250609/svo-2021761544.html

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владимирская область, сво, дети