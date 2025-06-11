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Фонд во Владимирской области обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО - РИА Новости, 11.06.2025
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Надежные люди
 
17:25 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/svo-2022314123.html
Фонд во Владимирской области обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО
Фонд во Владимирской области обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО - РИА Новости, 11.06.2025
Фонд во Владимирской области обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО
Благотворительный фонд "Шередарь" проведет в июле форум для волонтеров, с которыми поделятся опытом психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:25:00+03:00
2025-06-11T17:25:00+03:00
надежные люди
владимирская область
сво
дети
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Благотворительный фонд "Шередарь" проведет в июле форум для волонтеров, с которыми поделятся опытом психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий в зоне СВО, сказано в сообщении фонда. "3–6 июля по инициативе благотворительного фонда "Шередарь" во Владимирской области пройдет волонтерский форум "РеАктив" в формате палаточного лагеря. Добровольцы смогут в короткие сроки пройти бесплатное обучение, чтобы получить необходимые навыки для психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий в зоне СВО. В этом году мероприятие пройдет в восьмой раз и впервые — в открытом формате: в РеАктиве смогут принять участие не только опытные волонтеры фонда, но и все желающие", - говорится в сообщении. Организаторы уточнили, что готовы принять 100 участников старше 18 лет – "фонд приглашает начинающих добровольцев, а также педагогов, психологов и медицинских специалистов, которые хотят обучиться работе с психологической травмой по методике терапевтической рекреации". "Форум пройдет в живописном районе Владимирской области на берегу реки Киржач, на территории экоотеля "ВКС-Кантри". Мероприятие сочетает в себе образовательный и развлекательный компоненты. Участников ждут мастер-классы от клинических и кризисных психологов — специалистов по работе с психологической травмой, — интерактивные и спортивные мероприятия: водные прогулки на сапбордах и каноэ. В качестве гостей мероприятия ожидаются представители других благотворительных организаций, а также видные деятели культуры. В преддверии форума состоится пресс-конференция, посвященная реабилитации детей из воссоединившихся регионов", - заключили в фонде.
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владимирская область, сво, дети
Надежные люди, Владимирская область, СВО, Дети
Фонд во Владимирской области обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО

Благотворительный фонд Шередарь обучит волонтеров помогать детям из зоны СВО

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Благотворительный фонд "Шередарь" проведет в июле форум для волонтеров, с которыми поделятся опытом психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий в зоне СВО, сказано в сообщении фонда.
"3–6 июля по инициативе благотворительного фонда "Шередарь" во Владимирской области пройдет волонтерский форум "РеАктив" в формате палаточного лагеря. Добровольцы смогут в короткие сроки пройти бесплатное обучение, чтобы получить необходимые навыки для психолого-социальной реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий в зоне СВО. В этом году мероприятие пройдет в восьмой раз и впервые — в открытом формате: в РеАктиве смогут принять участие не только опытные волонтеры фонда, но и все желающие", - говорится в сообщении.
Организаторы уточнили, что готовы принять 100 участников старше 18 лет – "фонд приглашает начинающих добровольцев, а также педагогов, психологов и медицинских специалистов, которые хотят обучиться работе с психологической травмой по методике терапевтической рекреации".
"Форум пройдет в живописном районе Владимирской области на берегу реки Киржач, на территории экоотеля "ВКС-Кантри". Мероприятие сочетает в себе образовательный и развлекательный компоненты. Участников ждут мастер-классы от клинических и кризисных психологов — специалистов по работе с психологической травмой, — интерактивные и спортивные мероприятия: водные прогулки на сапбордах и каноэ. В качестве гостей мероприятия ожидаются представители других благотворительных организаций, а также видные деятели культуры. В преддверии форума состоится пресс-конференция, посвященная реабилитации детей из воссоединившихся регионов", - заключили в фонде.
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Надежные людиВладимирская областьСВОДети
 
 
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