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ФАДН: в стратегии госнацполитики учтут влияние миграции - РИА Новости, 11.06.2025
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17:48 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/strategija-2022326723.html
ФАДН: в стратегии госнацполитики учтут влияние миграции
ФАДН: в стратегии госнацполитики учтут влияние миграции - РИА Новости, 11.06.2025
ФАДН: в стратегии госнацполитики учтут влияние миграции
Разработанная Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) новая редакция Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:48:00+03:00
2025-06-11T17:48:00+03:00
общество
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
мигранты
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Разработанная Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) новая редакция Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года учитывает фактор влияния миграции на сферу межнациональных отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства. В среду агентство разместило проект Стратегии госнацполитики РФ до 2036 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Срок действующей стратегии заканчивается в 2025 году. "В проекте Стратегии учтен фактор влияния миграции на сферу межнациональных отношений, уделено внимание адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе", - говорится в сообщении. Вместе с тем, отметили в ФАДН, весь блок вопросов миграционной политики найдет отражение в Концепции миграционной политики, разрабатываемой в настоящее время МВД России. Уточняется, что в этом году Концепция миграционной политики на период 2019-2025 годов завершает срок действия.
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общество, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), мигранты
Общество, Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Мигранты
ФАДН: в стратегии госнацполитики учтут влияние миграции

ФАДН: новая редакция стратегии госнацполитики России учитывает фактор миграции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Разработанная Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) новая редакция Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года учитывает фактор влияния миграции на сферу межнациональных отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
В среду агентство разместило проект Стратегии госнацполитики РФ до 2036 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Срок действующей стратегии заканчивается в 2025 году.
"В проекте Стратегии учтен фактор влияния миграции на сферу межнациональных отношений, уделено внимание адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, отметили в ФАДН, весь блок вопросов миграционной политики найдет отражение в Концепции миграционной политики, разрабатываемой в настоящее время МВД России. Уточняется, что в этом году Концепция миграционной политики на период 2019-2025 годов завершает срок действия.
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