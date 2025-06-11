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Хегсет разрешил выезд семей солдат США с Ближнего Востока

Хегсет разрешил выезд семей солдат США с Ближнего Востока - РИА Новости, 11.06.2025

Хегсет разрешил выезд семей солдат США с Ближнего Востока

Глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T22:26:00+03:00

2025-06-11T22:26:00+03:00

2025-06-11T22:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в министерстве обороны США."Безопасность наших военнослужащих и их семей остаётся нашим наивысшим приоритетом, и Центральное командование внимательно следит за развитием напряжённости в регионе", — заявил агентству представитель ведомства.По его словам, CENTCOM действует в тесной координации с госдепартаментом, а также союзниками и партнёрами США в регионе, чтобы поддерживать постоянную готовность к выполнению различных миссий в любой точке мира.

https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2022114293.html

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сша, в мире, ближний восток, пит хегсет, министерство обороны сша