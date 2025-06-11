Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 11 июня: ВС России продвинулись в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022349475.html
Спецоперация, 11 июня: ВС России продвинулись в Днепропетровской области
Спецоперация, 11 июня: ВС России продвинулись в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.06.2025
Спецоперация, 11 июня: ВС России продвинулись в Днепропетровской области
Подразделения российских группировок войск "Центр" и "Восток" ведут наступление в Днепропетровской области, началась передача тел погибших солдат в соответствии РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:49:00+03:00
2025-06-11T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
израиль
владимир мединский
мария захарова
сергей рябков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_85ca7972d1247620d4897e11d8a4d4e6.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения российских группировок войск "Центр" и "Восток" ведут наступление в Днепропетровской области, началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями, средства ПВО уничтожили ночью 32 беспилотника над регионами России. "Центр" и "Восток" ведут наступление в Днепропетровской области Подразделения группировки "Восток" вышли к западной границе ДНР и вместе со штурмовыми отрядами продолжают наступление в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Также к западной границе ДНР вышли подразделения 55-й мотострелковой бригады группировки "Центр" и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области. Украинские войска потеряли на всех направлениях за сутки около 1275 военнослужащих. Россия передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших бойцов РФ Началась передача тел погибших солдат в соответствии с договоренностями, заявил в среду помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", - написал он в Telegram-канале. Также, по его словам, Россия и Украина в четверг начнут срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта. ПВО сбила ночью 32 украинских БПЛА Российские средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, 16 дронов было сбито над Воронежской областью, восемь – над Курской, пять – над Тамбовской, два – над Ростовской и один – над Черным морем у побережья Крыма. Мединский: конфликт с Украиной углубляет различия, поэтому РФ хочет его закончить Конфликт России и Украины углубляет различия между ними, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее, заявил Мединский. В интервью газете Wall Street Journal он указал на то, что Запад ошибочно считает конфликт РФ и Украины похожим на войну стран с разными культурами, но на самом деле речь идет о "братской борьбе". Мединский также заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях. В МИД РФ заявили, что потенциал ядерного сдерживания не пострадал после атаки Киева Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, масштабы последствий нападения преднамеренно и целенаправленно преувеличиваются Киевом. "Во-вторых, та техника, которая пострадала в результате нападения: а) может быть и будет восстановлена, б) она далеко не вся относится к тем платформам, которые входят в систему засчета по договору о СНВ, являющемуся до сих пор, если хотите, отсылочной нормой в этой сфере", - пояснил замминистра. По его словам, несмотря на то, что Россия приостановила выполнение договора из-за действий США в 2023 году, "определенные виды вооружения и техники, которые определены как таковые в этом договоре, могут быть отнесены к разряду стратегической авиации". РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи комплексов Patriot Украине Россия получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи зенитных ракетных комплексов Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы получили разъяснение МИД Израиля о том, что данное утверждение (о том, что Израиль поставил Киеву ПВО - ред.) не соответствует действительности. Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину", - сказала Захарова на брифинге в среду. Как отметила представитель МИД, Москва убеждена, что такой подход отвечает национальным интересам России и Израиля, способствует сохранению и развитию сложившегося конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях. Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане.
https://ria.ru/20250611/peskov-2022214691.html
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022345412.html
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022158869.html
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021846876.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_413e3212f48779fab4599d68a28a7cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, израиль, владимир мединский, мария захарова, сергей рябков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Израиль, Владимир Мединский, Мария Захарова, Сергей Рябков, Вооруженные силы Украины, В мире

Спецоперация, 11 июня: ВС России продвинулись в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения российских группировок войск "Центр" и "Восток" ведут наступление в Днепропетровской области, началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями, средства ПВО уничтожили ночью 32 беспилотника над регионами России.

"Центр" и "Восток" ведут наступление в Днепропетровской области

Подразделения группировки "Восток" вышли к западной границе ДНР и вместе со штурмовыми отрядами продолжают наступление в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Также к западной границе ДНР вышли подразделения 55-й мотострелковой бригады группировки "Центр" и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области. Украинские войска потеряли на всех направлениях за сутки около 1275 военнослужащих.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2025

Россия передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших бойцов РФ

Началась передача тел погибших солдат в соответствии с договоренностями, заявил в среду помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", - написал он в Telegram-канале.
Также, по его словам, Россия и Украина в четверг начнут срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Кремле рассказали о контактах Москвы с Киевом по передаче тел военных
Вчера, 12:37

ПВО сбила ночью 32 украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, 16 дронов было сбито над Воронежской областью, восемь – над Курской, пять – над Тамбовской, два – над Ростовской и один – над Черным морем у побережья Крыма.

Мединский: конфликт с Украиной углубляет различия, поэтому РФ хочет его закончить

Конфликт России и Украины углубляет различия между ними, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее, заявил Мединский.
В интервью газете Wall Street Journal он указал на то, что Запад ошибочно считает конфликт РФ и Украины похожим на войну стран с разными культурами, но на самом деле речь идет о "братской борьбе".
Мединский также заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
На Западе выступили с радикальным призывом против Зеленского
Вчера, 18:36

В МИД РФ заявили, что потенциал ядерного сдерживания не пострадал после атаки Киева

Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, масштабы последствий нападения преднамеренно и целенаправленно преувеличиваются Киевом.
"Во-вторых, та техника, которая пострадала в результате нападения: а) может быть и будет восстановлена, б) она далеко не вся относится к тем платформам, которые входят в систему засчета по договору о СНВ, являющемуся до сих пор, если хотите, отсылочной нормой в этой сфере", - пояснил замминистра.
По его словам, несмотря на то, что Россия приостановила выполнение договора из-за действий США в 2023 году, "определенные виды вооружения и техники, которые определены как таковые в этом договоре, могут быть отнесены к разряду стратегической авиации".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Снайперы получают по 50 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА "Баба Яга"
Вчера, 07:09

РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи комплексов Patriot Украине

Россия получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи зенитных ракетных комплексов Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский раскритиковал отсутствие стремления Киева к миру
9 июня, 17:44
"Мы получили разъяснение МИД Израиля о том, что данное утверждение (о том, что Израиль поставил Киеву ПВО - ред.) не соответствует действительности. Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Как отметила представитель МИД, Москва убеждена, что такой подход отвечает национальным интересам России и Израиля, способствует сохранению и развитию сложившегося конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях.
Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИзраильВладимир МединскийМария ЗахароваСергей РябковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала