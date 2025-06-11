https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022349475.html

Спецоперация, 11 июня: ВС России продвинулись в Днепропетровской области

Спецоперация, 11 июня: ВС России продвинулись в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.06.2025

Спецоперация, 11 июня: ВС России продвинулись в Днепропетровской области

Подразделения российских группировок войск "Центр" и "Восток" ведут наступление в Днепропетровской области, началась передача тел погибших солдат в соответствии РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:49:00+03:00

2025-06-11T18:49:00+03:00

2025-06-11T18:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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израиль

владимир мединский

мария захарова

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения российских группировок войск "Центр" и "Восток" ведут наступление в Днепропетровской области, началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями, средства ПВО уничтожили ночью 32 беспилотника над регионами России. "Центр" и "Восток" ведут наступление в Днепропетровской области Подразделения группировки "Восток" вышли к западной границе ДНР и вместе со штурмовыми отрядами продолжают наступление в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Также к западной границе ДНР вышли подразделения 55-й мотострелковой бригады группировки "Центр" и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области. Украинские войска потеряли на всех направлениях за сутки около 1275 военнослужащих. Россия передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших бойцов РФ Началась передача тел погибших солдат в соответствии с договоренностями, заявил в среду помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", - написал он в Telegram-канале. Также, по его словам, Россия и Украина в четверг начнут срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта. ПВО сбила ночью 32 украинских БПЛА Российские средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, 16 дронов было сбито над Воронежской областью, восемь – над Курской, пять – над Тамбовской, два – над Ростовской и один – над Черным морем у побережья Крыма. Мединский: конфликт с Украиной углубляет различия, поэтому РФ хочет его закончить Конфликт России и Украины углубляет различия между ними, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее, заявил Мединский. В интервью газете Wall Street Journal он указал на то, что Запад ошибочно считает конфликт РФ и Украины похожим на войну стран с разными культурами, но на самом деле речь идет о "братской борьбе". Мединский также заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях. В МИД РФ заявили, что потенциал ядерного сдерживания не пострадал после атаки Киева Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, масштабы последствий нападения преднамеренно и целенаправленно преувеличиваются Киевом. "Во-вторых, та техника, которая пострадала в результате нападения: а) может быть и будет восстановлена, б) она далеко не вся относится к тем платформам, которые входят в систему засчета по договору о СНВ, являющемуся до сих пор, если хотите, отсылочной нормой в этой сфере", - пояснил замминистра. По его словам, несмотря на то, что Россия приостановила выполнение договора из-за действий США в 2023 году, "определенные виды вооружения и техники, которые определены как таковые в этом договоре, могут быть отнесены к разряду стратегической авиации". РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи комплексов Patriot Украине Россия получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи зенитных ракетных комплексов Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы получили разъяснение МИД Израиля о том, что данное утверждение (о том, что Израиль поставил Киеву ПВО - ред.) не соответствует действительности. Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину", - сказала Захарова на брифинге в среду. Как отметила представитель МИД, Москва убеждена, что такой подход отвечает национальным интересам России и Израиля, способствует сохранению и развитию сложившегося конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях. Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане.

https://ria.ru/20250611/peskov-2022214691.html

https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022345412.html

https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022158869.html

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021846876.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, израиль, владимир мединский, мария захарова, сергей рябков, вооруженные силы украины, в мире