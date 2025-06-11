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ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022215976.html
ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
"Южная" группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли за сутки до 135 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:40:00+03:00
2025-06-11T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
северск
часов яр
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли за сутки до 135 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Васюковка, Северск, Петровка, Часов Яр, Белая Гора, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная установка Krab польского производства.
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россия, северск, часов яр, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 135 боевиков и танк в зоне действий бойцов "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли за сутки до 135 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Васюковка, Северск, Петровка, Часов Яр, Белая Гора, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная установка Krab польского производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверскЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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