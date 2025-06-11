https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022215976.html

ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

"Южная" группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли за сутки до 135 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:40:00+03:00

2025-06-11T12:40:00+03:00

2025-06-11T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

северск

часов яр

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила тактическое положение, украинские войска потеряли за сутки до 135 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Васюковка, Северск, Петровка, Часов Яр, Белая Гора, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная установка Krab польского производства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, северск, часов яр, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф