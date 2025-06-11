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Бойцы ВС России нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 11.06.2025 (обновлено: 08:47 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022156993.html
Бойцы ВС России нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области
Бойцы ВС России нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.06.2025
Бойцы ВС России нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области
Российские операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы операторов FPV-дронов батальона... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:33:00+03:00
2025-06-11T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Российские операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тобол". "К Днепропетровской области очень близко. В непосредственной близости находимся от границы. Работаем по маршрутам движения противника в Днепропетровской области, нарушаем им логистику путем засад с FPV-дронов, путем минирования с них же и путем свободной охоты", - сказал "Тобол". По его словам, российские беспилотники каждый день систематически летят в Днепропетровскую область - туда, где происходит ротация противника, подвозы, завоз новых подразделений. "Движение противника интенсивное, поэтому постоянно цели есть", - пояснил военнослужащий.
https://ria.ru/20250611/marochko-2022155286.html
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022153357.html
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96
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Военнослужащий: операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области
Российские операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы операторов FPV-дронов батальона спецназначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тобол"
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днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы ВС России беспилотниками нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области

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ДОНЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Российские операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тобол".
Днепропетровской области очень близко. В непосредственной близости находимся от границы. Работаем по маршрутам движения противника в Днепропетровской области, нарушаем им логистику путем засад с FPV-дронов, путем минирования с них же и путем свободной охоты", - сказал "Тобол".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Российские бойцы сорвали контратаки ВСУ под Купянском, заявил Марочко
06:05
По его словам, российские беспилотники каждый день систематически летят в Днепропетровскую область - туда, где происходит ротация противника, подвозы, завоз новых подразделений.
"Движение противника интенсивное, поэтому постоянно цели есть", - пояснил военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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