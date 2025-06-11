https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022156993.html

Бойцы ВС России нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы ВС России нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.06.2025

Бойцы ВС России нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области

Российские операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы операторов FPV-дронов батальона... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:33:00+03:00

2025-06-11T06:33:00+03:00

2025-06-11T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022162785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_058410fe94abad60e0f094f60283eaba.jpg

ДОНЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Российские операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тобол". "К Днепропетровской области очень близко. В непосредственной близости находимся от границы. Работаем по маршрутам движения противника в Днепропетровской области, нарушаем им логистику путем засад с FPV-дронов, путем минирования с них же и путем свободной охоты", - сказал "Тобол". По его словам, российские беспилотники каждый день систематически летят в Днепропетровскую область - туда, где происходит ротация противника, подвозы, завоз новых подразделений. "Движение противника интенсивное, поэтому постоянно цели есть", - пояснил военнослужащий.

https://ria.ru/20250611/marochko-2022155286.html

https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022153357.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнослужащий: операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области Российские операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы операторов FPV-дронов батальона спецназначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тобол" 2025-06-11T06:33 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины