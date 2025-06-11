https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022152787.html

Десантники "Днепра" уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Десантники "Днепра" уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025

Десантники "Днепра" уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Расчет 120-миллиметрового миномета ульяновских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:02:00+03:00

2025-06-11T05:02:00+03:00

2025-06-11T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета ульяновских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы БПЛА разведывательного подразделения ВДВ вскрыли на правом берегу Днепра в Херсонской области командно-наблюдательный пункт (КНП) противника и незамедлительно передали координаты на командованию для нанесения огневого поражения. В качестве средства по уничтожению КНП ВСУ, военнослужащие минометной батареи десантно-штурмового батальона использовали 120-миллиметровый миномет. С получением координат цели, минометчики в кратчайшее время на максимальной дальности нанесли огневое поражение по обнаруженному КНП противника", - сообщили в военном ведомстве. Минометный расчет во время боевой работы использовал рельеф местности. Разведывательный БПЛА зафиксировал на видео попадание и уничтожение цели. Сразу после боевой работы расчет замаскировал миномет и укрылся в замаскированном блиндаже. На каховском направлении зоны проведения СВО в Херсонской области минометная батарея десантно-штурмового полка Ульяновского гвардейского соединения ВДВ эффективно уничтожает противника в любое время дня и ночи и в любую погоду.

https://ria.ru/20250610/svo-2022125775.html

https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918363.html

херсонская область

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херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)