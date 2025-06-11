https://ria.ru/20250611/sotrudnichestvo-2022156488.html

Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией

Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией - РИА Новости, 11.06.2025

Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией

Россия открыта для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества с Японией, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:23:00+03:00

2025-06-11T06:23:00+03:00

2025-06-11T06:23:00+03:00

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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Россия открыта для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества с Японией, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. "Мы открыты для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества с Японией – соседней страной, с которой нас связывает не только экономический потенциал, но и взаимный интерес народов к сближению. Нацелены на сохранение и приумножение наработанных форматов сотрудничества, включая деловые контакты, культурные инициативы и практическое взаимодействие. Это – фундамент, на который нам предстоит опираться и в дальнейшем", - сказал глава дипмиссии. Он отметил, что Россия продолжит укреплять партнерство с теми странами, кто готов к равноправному сотрудничеству. "Россия будет и далее последовательно отстаивать свою позицию на глобальной арене. Мы продолжим укреплять партнёрства с теми странами, кто готов к честному, равноправному сотрудничеству. Поддержка, которую мы ощущаем со стороны государств Глобального Юга и Востока, а также прогрессивной части общественности на Западе, подтверждает: наш путь отвечает чаяниям миллионов людей по всему миру", - подчеркнул посол Ноздрев. Торжественный прием по случаю 35-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии в среду.

https://ria.ru/20250611/limarenko-2022147190.html

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