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Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией - РИА Новости, 11.06.2025
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06:23 11.06.2025
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Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией
Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией - РИА Новости, 11.06.2025
Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией
Россия открыта для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества с Японией, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:23:00+03:00
2025-06-11T06:23:00+03:00
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Россия открыта для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества с Японией, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. "Мы открыты для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества с Японией – соседней страной, с которой нас связывает не только экономический потенциал, но и взаимный интерес народов к сближению. Нацелены на сохранение и приумножение наработанных форматов сотрудничества, включая деловые контакты, культурные инициативы и практическое взаимодействие. Это – фундамент, на который нам предстоит опираться и в дальнейшем", - сказал глава дипмиссии. Он отметил, что Россия продолжит укреплять партнерство с теми странами, кто готов к равноправному сотрудничеству. "Россия будет и далее последовательно отстаивать свою позицию на глобальной арене. Мы продолжим укреплять партнёрства с теми странами, кто готов к честному, равноправному сотрудничеству. Поддержка, которую мы ощущаем со стороны государств Глобального Юга и Востока, а также прогрессивной части общественности на Западе, подтверждает: наш путь отвечает чаяниям миллионов людей по всему миру", - подчеркнул посол Ноздрев. Торжественный прием по случаю 35-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии в среду.
https://ria.ru/20250611/limarenko-2022147190.html
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в мире, россия, япония
В мире, Россия, Япония
Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с Японией

Посол Ноздрев: Россия открыта для конструктивного сотрудничества с Японией

© Фото : Посольство Российской Федерации в ЯпонииНиколай Ноздрев
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии
Николай Ноздрев. Архивное фото
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Россия открыта для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества с Японией, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
"Мы открыты для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества с Японией – соседней страной, с которой нас связывает не только экономический потенциал, но и взаимный интерес народов к сближению. Нацелены на сохранение и приумножение наработанных форматов сотрудничества, включая деловые контакты, культурные инициативы и практическое взаимодействие. Это – фундамент, на который нам предстоит опираться и в дальнейшем", - сказал глава дипмиссии.
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Он отметил, что Россия продолжит укреплять партнерство с теми странами, кто готов к равноправному сотрудничеству.
"Россия будет и далее последовательно отстаивать свою позицию на глобальной арене. Мы продолжим укреплять партнёрства с теми странами, кто готов к честному, равноправному сотрудничеству. Поддержка, которую мы ощущаем со стороны государств Глобального Юга и Востока, а также прогрессивной части общественности на Западе, подтверждает: наш путь отвечает чаяниям миллионов людей по всему миру", - подчеркнул посол Ноздрев.
Торжественный прием по случаю 35-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии в среду.
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