https://ria.ru/20250611/smolensk-2022175704.html
Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области
Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области - РИА Новости, 11.06.2025
Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области
Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась до 48%, раньше этот показатель составлял 38%, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:55:00+03:00
2025-06-11T09:55:00+03:00
2025-06-11T09:55:00+03:00
смоленская область
общество
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василий анохин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась до 48%, раньше этот показатель составлял 38%, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Работу в сфере молодежной политики обсудили на очередном заседании правительства области. Губернатор поставил задачи по дальнейшей работе. "Есть позитивные изменения и важно сохранить эту динамику. Так, за два последних года почти вдвое выросло число добровольцев: с 78 до 156 тысяч. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась с 39% до 48%. По итогам 2024 года Росмолодежь включила нашу область в число 20 регионов, где наиболее динамично развивается сфера молодежной политики", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил важность участия в программе комплексного развития "Регион для молодых", благодаря которой был открыт молодежный центр в Смоленске и обновлен молодежный центр в Ярцеве. "Команды учреждений организовали почти 240 мероприятий, объединивших более 85 тысяч жителей области. За результаты этой работы регион получил благодарность президента России. Сейчас правительство области вместе с Росмолодежью прорабатывает возможности открытия новых современных молодежных центров в Вязьме и Гагарине", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что работа выстроена по всем направлениям: творчество, бизнес, наука, патриотическое воспитание, добровольчество и другие. "Продолжим поддерживать нашу молодежь, чтобы она могла реализовать свой потенциал именно в своем родном регионе", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250606/anokhin-2021430582.html
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общество, смоленск, россия, василий анохин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Смоленская область, Общество, Смоленск, Россия, Василий Анохин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области
В Смоленской области выросла доля патриотически настроенной молодежи
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась до 48%, раньше этот показатель составлял 38%, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Работу в сфере молодежной политики обсудили на очередном заседании правительства области. Губернатор поставил задачи по дальнейшей работе.
"Есть позитивные изменения и важно сохранить эту динамику. Так, за два последних года почти вдвое выросло число добровольцев: с 78 до 156 тысяч. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась с 39% до 48%. По итогам 2024 года Росмолодежь включила нашу область в число 20 регионов, где наиболее динамично развивается сфера молодежной политики", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил важность участия в программе комплексного развития "Регион для молодых", благодаря которой был открыт молодежный центр в Смоленске и обновлен молодежный центр в Ярцеве.
"Команды учреждений организовали почти 240 мероприятий, объединивших более 85 тысяч жителей области. За результаты этой работы регион получил благодарность президента России. Сейчас правительство области вместе с Росмолодежью прорабатывает возможности открытия новых современных молодежных центров в Вязьме и Гагарине", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что работа выстроена по всем направлениям: творчество, бизнес, наука, патриотическое воспитание, добровольчество и другие.
"Продолжим поддерживать нашу молодежь, чтобы она могла реализовать свой потенциал именно в своем родном регионе", - резюмировал Анохин.