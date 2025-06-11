Рейтинг@Mail.ru
Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:55 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/smolensk-2022175704.html
Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области
Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области - РИА Новости, 11.06.2025
Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области
Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась до 48%, раньше этот показатель составлял 38%, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:55:00+03:00
2025-06-11T09:55:00+03:00
смоленская область
общество
смоленск
россия
василий анохин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась до 48%, раньше этот показатель составлял 38%, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Работу в сфере молодежной политики обсудили на очередном заседании правительства области. Губернатор поставил задачи по дальнейшей работе. "Есть позитивные изменения и важно сохранить эту динамику. Так, за два последних года почти вдвое выросло число добровольцев: с 78 до 156 тысяч. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась с 39% до 48%. По итогам 2024 года Росмолодежь включила нашу область в число 20 регионов, где наиболее динамично развивается сфера молодежной политики", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил важность участия в программе комплексного развития "Регион для молодых", благодаря которой был открыт молодежный центр в Смоленске и обновлен молодежный центр в Ярцеве. "Команды учреждений организовали почти 240 мероприятий, объединивших более 85 тысяч жителей области. За результаты этой работы регион получил благодарность президента России. Сейчас правительство области вместе с Росмолодежью прорабатывает возможности открытия новых современных молодежных центров в Вязьме и Гагарине", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что работа выстроена по всем направлениям: творчество, бизнес, наука, патриотическое воспитание, добровольчество и другие. "Продолжим поддерживать нашу молодежь, чтобы она могла реализовать свой потенциал именно в своем родном регионе", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250606/anokhin-2021430582.html
https://ria.ru/20250606/aktsiya-2021409362.html
смоленск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, смоленск, россия, василий анохин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Смоленская область, Общество, Смоленск, Россия, Василий Анохин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области

В Смоленской области выросла доля патриотически настроенной молодежи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась до 48%, раньше этот показатель составлял 38%, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Работу в сфере молодежной политики обсудили на очередном заседании правительства области. Губернатор поставил задачи по дальнейшей работе.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Анохин: свыше 20 млрд рублей пошло на экономику и соцсферу Смоленщины
6 июня, 20:34
"Есть позитивные изменения и важно сохранить эту динамику. Так, за два последних года почти вдвое выросло число добровольцев: с 78 до 156 тысяч. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась с 39% до 48%. По итогам 2024 года Росмолодежь включила нашу область в число 20 регионов, где наиболее динамично развивается сфера молодежной политики", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил важность участия в программе комплексного развития "Регион для молодых", благодаря которой был открыт молодежный центр в Смоленске и обновлен молодежный центр в Ярцеве.
"Команды учреждений организовали почти 240 мероприятий, объединивших более 85 тысяч жителей области. За результаты этой работы регион получил благодарность президента России. Сейчас правительство области вместе с Росмолодежью прорабатывает возможности открытия новых современных молодежных центров в Вязьме и Гагарине", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что работа выстроена по всем направлениям: творчество, бизнес, наука, патриотическое воспитание, добровольчество и другие.
"Продолжим поддерживать нашу молодежь, чтобы она могла реализовать свой потенциал именно в своем родном регионе", - резюмировал Анохин.
Акция Время СВОих стартовала во всех медорганизациях Смоленской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Акция "Время СВОих" стартовала во всех смоленских медорганизациях
6 июня, 18:32
 
Смоленская областьОбществоСмоленскРоссияВасилий АнохинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала