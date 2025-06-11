https://ria.ru/20250611/smolensk-2022175704.html

Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области

Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области - РИА Новости, 11.06.2025

Доля патриотически настроенной молодежи выросла до 48% в Смоленской области

Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась до 48%, раньше этот показатель составлял 38%, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:55:00+03:00

2025-06-11T09:55:00+03:00

2025-06-11T09:55:00+03:00

смоленская область

общество

смоленск

россия

василий анохин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась до 48%, раньше этот показатель составлял 38%, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Работу в сфере молодежной политики обсудили на очередном заседании правительства области. Губернатор поставил задачи по дальнейшей работе. "Есть позитивные изменения и важно сохранить эту динамику. Так, за два последних года почти вдвое выросло число добровольцев: с 78 до 156 тысяч. Доля активной патриотически настроенной молодежи увеличилась с 39% до 48%. По итогам 2024 года Росмолодежь включила нашу область в число 20 регионов, где наиболее динамично развивается сфера молодежной политики", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил важность участия в программе комплексного развития "Регион для молодых", благодаря которой был открыт молодежный центр в Смоленске и обновлен молодежный центр в Ярцеве. "Команды учреждений организовали почти 240 мероприятий, объединивших более 85 тысяч жителей области. За результаты этой работы регион получил благодарность президента России. Сейчас правительство области вместе с Росмолодежью прорабатывает возможности открытия новых современных молодежных центров в Вязьме и Гагарине", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что работа выстроена по всем направлениям: творчество, бизнес, наука, патриотическое воспитание, добровольчество и другие. "Продолжим поддерживать нашу молодежь, чтобы она могла реализовать свой потенциал именно в своем родном регионе", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250606/anokhin-2021430582.html

https://ria.ru/20250606/aktsiya-2021409362.html

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общество, смоленск, россия, василий анохин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)