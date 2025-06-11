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СМИ снова заметили синяк на правой руке Трампа - РИА Новости, 11.06.2025
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20:00 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sinyak-2022368079.html
СМИ снова заметили синяк на правой руке Трампа
СМИ снова заметили синяк на правой руке Трампа - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ снова заметили синяк на правой руке Трампа
Синяк на правой руке президента США Дональда Трампа, который в феврале объясняли частыми рукопожатиями политика, снова стал заметен, утверждает издание Daily... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:00:00+03:00
2025-06-11T20:00:00+03:00
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Синяк на правой руке президента США Дональда Трампа, который в феврале объясняли частыми рукопожатиями политика, снова стал заметен, утверждает издание Daily Beast. Как сообщает Daily Beast, синяк на правой руке президента можно было периодически видеть с апреля. Газета отмечает, что синяк снова был замечен 10 июня, когда президент выступал перед ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, и 9 июня - во время конференции по инвестированию Invest America Roundtable. "В какой-то момент он (Трамп - ред.) поднял руку, и под костяшками его пальцев показалось коричневатое пятно", - отмечает газета. Daily Beast также указывает, что синяк можно было увидеть в последний раз на руке Трампа во время его интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One, которое было опубликовано 11 июня. "Президент.... рассуждал о своем предшественнике Джо Байдене, когда в первый раз можно было заметить синяк (на правой руке - ред.). На этот раз отметина, похоже, была скрыта косметикой", - добавляет издание. В феврале ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун заявил РИА Новости, что синяк на руке у президента США Дональда Трампа, скорее всего, связан с возрастными особенностями, вряд ли он свидетельствует о какой-то серьезной патологии.
https://ria.ru/20250611/tramp-2022331643.html
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в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ снова заметили синяк на правой руке Трампа

Daily Beast: синяк на правой руке Трампа снова стал заметен

© Getty Images / Win McNameeПрезидента США Дональд Трамп во время конференции по инвестированию Invest America Roundtable
Президента США Дональд Трамп во время конференции по инвестированию Invest America Roundtable - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президента США Дональд Трамп во время конференции по инвестированию Invest America Roundtable. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Синяк на правой руке президента США Дональда Трампа, который в феврале объясняли частыми рукопожатиями политика, снова стал заметен, утверждает издание Daily Beast.
Как сообщает Daily Beast, синяк на правой руке президента можно было периодически видеть с апреля. Газета отмечает, что синяк снова был замечен 10 июня, когда президент выступал перед ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, и 9 июня - во время конференции по инвестированию Invest America Roundtable.
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"В какой-то момент он (Трамп - ред.) поднял руку, и под костяшками его пальцев показалось коричневатое пятно", - отмечает газета.
Daily Beast также указывает, что синяк можно было увидеть в последний раз на руке Трампа во время его интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One, которое было опубликовано 11 июня.
"Президент.... рассуждал о своем предшественнике Джо Байдене, когда в первый раз можно было заметить синяк (на правой руке - ред.). На этот раз отметина, похоже, была скрыта косметикой", - добавляет издание.
В феврале ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун заявил РИА Новости, что синяк на руке у президента США Дональда Трампа, скорее всего, связан с возрастными особенностями, вряд ли он свидетельствует о какой-то серьезной патологии.
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