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Сийярто планирует встретиться с Мантуровым, Новаком и Дегтяревым

Сийярто планирует встретиться с Мантуровым, Новаком и Дегтяревым - РИА Новости, 11.06.2025

Сийярто планирует встретиться с Мантуровым, Новаком и Дегтяревым

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ планирует встретиться с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:58:00+03:00

2025-06-11T19:58:00+03:00

2025-06-11T19:59:00+03:00

россия

венгрия

будапешт

александр новак

петер сийярто

денис мантуров

турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ планирует встретиться с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, вице-премьером Александром Новаком и министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, сообщил заместитель госсекретаря МИД Венгрии, ответственный за развитие восточных связей, Адам Штифтер. "Денис Мантуров в том числе ждет нас. Господин Дегтярев, министр спорта, тоже ждет нас. Запланирован ряд встреч", - сказал Штифтер, который присутствовал на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России. Он уточнил, что запланирована также встреча с Новаком. Основной темой переговоров станет энергетическое сотрудничество России и Венгрии, но затронуты будут также и ряд других тем, подчеркнул Штифтер. Заместитель госсекретаря МИД Венгрии отметил, что среди важных тем сотрудничества России и Венгрии остаются высшее образование и культура, что было доказано на заседании межправкомиссии в Будапеште в 2024 году и будет обсуждаться на заседании в Москве осенью 2025 года. "Венгрия, как всегда, открыта и готова к диалогу, сотрудничеству и укреплению отношений, основанных на взаимном уважении", - сказал Штифтер. Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020525230.html

https://ria.ru/20250521/budapesht-2018280233.html

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россия, венгрия, будапешт, александр новак, петер сийярто, денис мантуров, турецкий поток, пмэф, в мире