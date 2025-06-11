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Сийярто планирует встретиться с Мантуровым, Новаком и Дегтяревым - РИА Новости, 11.06.2025
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19:58 11.06.2025 (обновлено: 19:59 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/sijjarto-2022367760.html
Сийярто планирует встретиться с Мантуровым, Новаком и Дегтяревым
Сийярто планирует встретиться с Мантуровым, Новаком и Дегтяревым - РИА Новости, 11.06.2025
Сийярто планирует встретиться с Мантуровым, Новаком и Дегтяревым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ планирует встретиться с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:58:00+03:00
2025-06-11T19:59:00+03:00
россия
венгрия
будапешт
александр новак
петер сийярто
денис мантуров
турецкий поток
пмэф
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БУДАПЕШТ, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ планирует встретиться с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, вице-премьером Александром Новаком и министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, сообщил заместитель госсекретаря МИД Венгрии, ответственный за развитие восточных связей, Адам Штифтер. "Денис Мантуров в том числе ждет нас. Господин Дегтярев, министр спорта, тоже ждет нас. Запланирован ряд встреч", - сказал Штифтер, который присутствовал на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России. Он уточнил, что запланирована также встреча с Новаком. Основной темой переговоров станет энергетическое сотрудничество России и Венгрии, но затронуты будут также и ряд других тем, подчеркнул Штифтер. Заместитель госсекретаря МИД Венгрии отметил, что среди важных тем сотрудничества России и Венгрии остаются высшее образование и культура, что было доказано на заседании межправкомиссии в Будапеште в 2024 году и будет обсуждаться на заседании в Москве осенью 2025 года. "Венгрия, как всегда, открыта и готова к диалогу, сотрудничеству и укреплению отношений, основанных на взаимном уважении", - сказал Штифтер. Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020525230.html
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россия, венгрия, будапешт, александр новак, петер сийярто, денис мантуров, турецкий поток, пмэф, в мире
Россия, Венгрия, Будапешт, Александр Новак, Петер Сийярто, Денис Мантуров, Турецкий поток, ПМЭФ, В мире
Сийярто планирует встретиться с Мантуровым, Новаком и Дегтяревым

Сийярто планирует встретиться с Мантуровым, Новаком и Дегтяревым на ПМЭФ

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ планирует встретиться с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, вице-премьером Александром Новаком и министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, сообщил заместитель госсекретаря МИД Венгрии, ответственный за развитие восточных связей, Адам Штифтер.
"Денис Мантуров в том числе ждет нас. Господин Дегтярев, министр спорта, тоже ждет нас. Запланирован ряд встреч", - сказал Штифтер, который присутствовал на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России.
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Он уточнил, что запланирована также встреча с Новаком. Основной темой переговоров станет энергетическое сотрудничество России и Венгрии, но затронуты будут также и ряд других тем, подчеркнул Штифтер.
Заместитель госсекретаря МИД Венгрии отметил, что среди важных тем сотрудничества России и Венгрии остаются высшее образование и культура, что было доказано на заседании межправкомиссии в Будапеште в 2024 году и будет обсуждаться на заседании в Москве осенью 2025 года.
"Венгрия, как всегда, открыта и готова к диалогу, сотрудничеству и укреплению отношений, основанных на взаимном уважении", - сказал Штифтер.
Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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РоссияВенгрияБудапештАлександр НовакПетер СийяртоДенис МантуровТурецкий потокПМЭФВ мире
 
 
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