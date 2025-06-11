https://ria.ru/20250611/shkola-2022276198.html
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о нормативах на жидкое мыло
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о нормативах на жидкое мыло - РИА Новости, 11.06.2025
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о нормативах на жидкое мыло
Обязательного норматива об использовании в школах только жидкого мыла нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:49:00+03:00
2025-06-11T15:49:00+03:00
2025-06-11T15:50:00+03:00
общество
вячеслав володин
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Обязательного норматива об использовании в школах только жидкого мыла нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Госдуме 11 июня проходит правчас, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе заседания раскритиковал Роспотребнадзор за введение норматива об использовании в школах только жидкого мыла. "Нет там такой нормы", - сказала Попова, отвечая в ходе заседания на заданный Володиным вопрос, зачем ввели эту норму. Позже председатель Госдумы заявил, что ответ главы Роспотребнадзора об отсутствии такой нормы можно считать приказом всем службам. "Вернули мыло в школу. Значит, жидкое можно использовать, если у кого-то такие возможности есть", - сказал Володин. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали РИА Новости, что требование по созданию условий для мытья рук установлено пунктом 2.4 санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". "Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора." Требований по виду мыла нет", - пояснили в ведомстве.
https://rsport.ria.ru/20250611/volodin--2022235557.html
https://ria.ru/20250611/shkola-2022266239.html
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общество, вячеслав володин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о нормативах на жидкое мыло
Попова опровергла информацию о нормах на использование жидкого мыла в школах