https://ria.ru/20250611/shaykhraziev-2022335706.html

Татарский Сабантуй-2025: 4 тысячи праздников в регионах России и 45 странах

Татарский Сабантуй-2025: 4 тысячи праздников в регионах России и 45 странах - РИА Новости, 11.06.2025

Татарский Сабантуй-2025: 4 тысячи праздников в регионах России и 45 странах

Вслед за окончанием весенних полевых работ в Татарстан пришла традиционная пора проведения национального праздника Сабантуй. О том, как в республике сохраняют... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:11:00+03:00

2025-06-11T18:11:00+03:00

2025-06-11T18:11:00+03:00

республика татарстан

интервью

республика татарстан (татарстан)

василь шайхразиев

рустам минниханов

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Вслед за окончанием весенних полевых работ в Татарстан пришла традиционная пора проведения национального праздника Сабантуй. О том, как в республике сохраняют традиции, какой приз получает абсолютный батыр Сабантуя и как этот праздник проходит в российских регионах и 45 зарубежных странах, РИА Новости рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев:- Василь Габтелгаязович, праздник уже прошел в районах и городах республики, батыры готовятся к главному состязанию - Сабантую в Казани. Расскажите, как идет подготовка, каким будет этот праздник?- Череда Сабантуев прошла в селах, районных центрах, в эти выходные праздник состоится в крупных городах, 21 июня - в Казани. Действительно, кульминация наших Сабантуев - в столице республики. Стать абсолютным батыром Татарстана всегда было почетно.Организация праздника идет уже давно: завершая Сабантуй, мы сразу начинаем подготовку уже следующего. Мы сегодня, например, еще не завершили череду нынешних Сабантуев, а у нас уже расписан 2026 год. Совместно с министерством культуры Татарстана Всемирный конгресс татар организовывает 400 Сабантуев. За субъектами РФ, где мы проводим этот праздник, закреплены 45 муниципалитетов республики. Где их сил не хватает, направляем творческие коллективы. В большинстве этих субъектов есть национально-культурные автономии татар. А всего в этом году состоится около 4 тысяч Сабантуев.Что касается идеологии Сабантуя, она давно уже определена. Если дословно, "сабан туе" - это свадьба, торжество плуга. Исторически после завершения весенних полевых работ татары собирались и в течение недели-двух, пока не приступили к сенокосу, могли немного отдохнуть, общались друг с другом, молились о хорошем урожае.Сегодня между сельским и городским Сабантуем есть одна существенная разница: в деревнях на праздник идут, чтобы поучаствовать в нем, а в городах - чтобы посмотреть. Сабантуй - это и национальные игры, и концертные номера, и соревнования, и, конечно, - борьба. Но самое главное - это гостеприимство татарской души, на празднике каждый найдет себе занятие по вкусу.На Сабантуе мы представляем татарское подворье, стараясь при этом включать как можно больше аутентичных предметов, костюмов. Например, раньше по рисунку наличников на окнах можно было узнать об истории, особенностях данной деревни, данного рода. Стараемся сейчас это возродить. Одно из традиционных национальных состязаний на празднике - бег с ведрами на коромысле, и для этого мы тоже ищем старинные коромысла, ищем мастеров, которые смогли бы сделать такие для нашего праздника. Для нас очень важно сохранить все эти традиции и передать нашим детям, внукам.Конечно, на Сабантуй в Казань приезжают татары из разных регионов, многочисленные туристы, в том числе зарубежные гости. Все ждут этого праздника. Нам очень приятно, когда люди положительно отзываются о Сабантуе, это уже наш бренд.- В республике испокон веков существовала красивая традиция сбора подарков для Сабантуя. Актуальна ли она сегодня?- Раньше Сабантуи проводились полностью на пожертвования. Сбор подарков перед праздником был очень значимым мероприятием. Обычно их собирали по вечерам, после завершения трудового дня: по улицам ехала запряженная телега, обязательно в сопровождении баяниста или гармониста, с песнями, плясками. И каждая семья уже ждала этих гостей, люди делились всем, чем богаты - от куриных яиц, мыла до платков, отрезов ситца, сапог. Обязательно в этом процессе участвовали новые люди - как правило, это были невестки, которые в течение последнего года вышли замуж, переехали в данное село. К Сабантую они обязательно должны были вышить полотенца, которые потом вручались батырам. И, как правило, подарков собиралось много, практически каждый участник Сабантуя получал какой-то подарок.Эта традиция сегодня для сельских поселений абсолютно актуальна. На уровне сел финансирование этих праздников из бюджета республики практически не осуществляется, оно идет через сбор пожертвований. Надо сказать, что сегодня и в крупных городах, и в субъектах РФ многие предприниматели осуществляют пожертвования к Сабантую. Значимость этой традиции сохраняется.- Каким будет приз главному батыру Сабантуя в этом году?- Самое главное состязание Сабантуя - борьба, где мы традиционно выставляем в качестве приза для абсолютного батыра автомобиль. Сейчас это "Лада". Также автомобиль вручается и победителю на скачках.На федеральном Сабантуе и всероссийском сельском Сабантуе абсолютным батырам от имени раиса (главы) Татарстана в качестве главного приза также будет вручаться автомобиль "Лада". Здесь мы стараемся поддержать не только наших батыров, но и отечественного производителя, пробуждая чувство патриотизма.- Как вы уже отметили, кроме Сабантуя в Татарстане, республика ежегодно проводит федеральный Сабантуй и всероссийский сельский Сабантуй в российских регионах. В чем их отличие и где они состоятся в этом году?- В Российской Федерации 4,2 тысячи татарских сел. Специально для них в 2010 году при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова мы стали проводить всероссийский сельский Сабантуй. Он проходит именно в татарских селах, туда приглашаем наших руководителей и автономии, которые работают на селе в этом регионе. Таким образом мы стараемся поддержать село.Федеральный Сабантуй проходит в столицах субъектов Российской Федерации, туда мы приглашаем уже татарские автономии со всей России. Оба этих праздника по статусу федеральные, их оргкомитеты возглавляют высшие должностные лица субъектов - губернаторы. Все они с большим уважением относятся к Татарстану, раису республики. Часто во время торжеств подписываются соглашения или планы мероприятий по развитию сотрудничества двух субъектов.Кроме того, обычно в регион проведения Сабантуя приезжают, например, представители Союза писателей Татарстана, ученые-краеведы, творческие коллективы, театры. Они обмениваются опытом с коллегами, обсуждают планы совместной работы. Так что, Сабантуй - это не только красивый народный праздник, но и серьезный элемент развития взаимоотношений, который дает толчок и экономическому, культурному сотрудничеству.Регион проведения федерального Сабантуя выбирается по согласию сторон. Например, в прошлом году всероссийский сельский Сабантуй прошел в Бардымском районе Пермского края и был приурочен к 100-летию района. В рамках подготовки к этому празднику с привлечением федерального финансирования район существенно преобразился. Мы открыли памятники Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, появился ледовый дворец, проведена реконструкция школы. В этом году всероссийский сельский Сабантуй состоится в Кировской области.Федеральный сабантуй в этом году пройдет 14 июня в Республике Саха (Якутия), где проживают более 6 тысяч татар. Наши организаторы, в том числе из Нижнекамского муниципального района и Татпотребсоюза, уже несколько дней на месте. Открою секрет: в Якутию из Казани мы доставили большой казан, в котором будем варить для гостей праздника шурпу на 4 тысячи человек (это 12 барашков в одном котле), и самый большой самовар - на 300 литров. Думаю, и казан, и самовар станут точками притяжения для гостей, можно будет не только попробовать шурпу и ароматный чай, но и сделать интересные фотографии.Рассчитываем на очень большое количество гостей. Конечно, очень здорово, что глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев лично возглавил оргкомитет Сабантуя. Когда мы были в Якутске на праздновании 100-летия образования республики, были впечатлены проведением национального праздника Ысыах. Тогда в центре города открыли казанский сквер и установили бюст татарского поэта Мусы Джалиля. Проведение Сабантуя - продолжение нашего сотрудничества. Считаю, что мы достойно подготовились. Дружба якутов и татар для нас очень важна. Приглашаем на наш праздник и поучаствовать, и посмотреть.- Сабантуй сегодня проходит не только в России, но и по всему миру. Сколько стран уже проводят татарский "праздник плуга"?- Я уже говорил, что наши активисты, автономии при поддержке Всемирного конгресса татар и минкультуры Татарстана проводят порядка 4 тысяч Сабантуев, не зря мы говорим: "Сабантуй шагает по планете". За пределами России праздник в этом году проводится в 45 странах, где действуют наши центры.Например, уже третий раз Сабантуй прошел в Таиланде, Дубае, в Ташкенте провели в этом году первый среднеазиатский Сабантуй. В Дубае Сабантуй каждый год собирает 2-2,5 тысячичеловек, в этом году было уже почти 4 тысячи гостей. В прошлое воскресенье прошел великолепный Сабантуй в Азербайджане при содействии администрации президента страны.Есть страны, где Сабантуй давно уже стал традиционным праздником, проводится на протяжении нескольких десятилетий. Например, в Австралии, куда татары переехали более 100 лет назад, в Турции, Финляндии. Сабантуй в этих странах стал уже гордостью для нас.- Где пройдут федеральный и всероссийский сельский Сабантуй в 2026 году?- В 2026 году федеральный Сабантуй будет проходить в Омске. Для нас это очень важно, поскольку одно из самых старых татарских сел в Омской области - Ашеваны на следующий год будет праздновать 800-летие. Федеральный Сабантуй, в том числе, будет приурочен к этой дате. Мы планируем открыть там бюст Габдуллы Тукая, создаем этномузей, готовим подарки.Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пензенской области. Этот вопрос тоже уже согласован. Мы определились и с местом проведения всероссийского сельского Сабантуя в 2027 году - когда были на днях в селе Пономаревка Оренбургской области, обоюдно решили, что в 2027 году он пройдет в этой области.

https://ria.ru/20250604/tatarstan-2020821968.html

https://ria.ru/20250602/tatarstan-2020551388.html

https://ria.ru/20250530/kadry-2019953810.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, республика татарстан (татарстан), василь шайхразиев, рустам минниханов