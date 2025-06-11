https://ria.ru/20250611/shaman-2022157127.html

Shaman дал концерт в Госпитале им. Вишневского

Shaman дал концерт в Госпитале им. Вишневского - РИА Новости, 11.06.2025

Shaman дал концерт в Госпитале им. Вишневского

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) дал концерт в Центральном военном госпитале имени А.А. Вишневского в преддверии Дня медицинского работника. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:37:00+03:00

2025-06-11T06:37:00+03:00

2025-06-11T06:37:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) дал концерт в Центральном военном госпитале имени А.А. Вишневского в преддверии Дня медицинского работника. День медицинского работника отмечается 15 июня в России. "Родные, сегодня дал благотворительный концерт в честь Дня медицинского работника в Центральном военном госпитале имени А.А. Вишневского. Здесь врачи спасают жизни наших бойцов, получивших ранения на полях СВО", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Shaman, артисты тоже по-своему лекари, так как с помощью музыки помогают людям восстановиться и вернуться к полноценной жизни. Shaman исполнил как свои хиты, так и устроил премьеру песни "Друг" вместе с Никитой Осиным. "Поздравляю с праздником всех врачей, медсестёр, санитаров и всех работников здравоохранения. Сил и мудрости! Вы делаете самую важную работу в мире!" - заключил он.

https://ria.ru/20250607/shaman-2021565962.html

https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html

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