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Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, сел в Екатеринбурге
Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.06.2025
Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, сел в Екатеринбурге
Самолет, летевший рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:53:00+03:00
2025-06-11T11:53:00+03:00
2025-06-11T11:54:00+03:00
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происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу."Да, самолет, действительно, вынужденно приземлился только что в Екатеринбурге, причина пока не установлена", – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать инцидент.
https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html
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новосибирск, санкт-петербург, екатеринбург, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, сел в Екатеринбурге
Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, вынужденно сел в Екатеринбурге