https://ria.ru/20250611/samolet-2022199848.html

Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, сел в Екатеринбурге

Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.06.2025

Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, сел в Екатеринбурге

Самолет, летевший рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2025

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новосибирск

санкт-петербург

екатеринбург

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу."Да, самолет, действительно, вынужденно приземлился только что в Екатеринбурге, причина пока не установлена", – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать инцидент.

https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html

новосибирск

санкт-петербург

екатеринбург

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новосибирск, санкт-петербург, екатеринбург, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)