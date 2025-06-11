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Китай предложил создать на Сахалине центры по производству БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
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04:38 11.06.2025 (обновлено: 11:36 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/sakhalin-2022151810.html
Китай предложил создать на Сахалине центры по производству БПЛА
Китай предложил создать на Сахалине центры по производству БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
Китай предложил создать на Сахалине центры по производству БПЛА
Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине, они представили их на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в рамках российско-китайского... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T04:38:00+03:00
2025-06-11T11:36:00+03:00
экономика
сахалин
китай
южно-сахалинск
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн — РИА Новости. Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине, они представили их на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в рамках российско-китайского бизнес-форума, сообщает пресс-служба правительства региона. "Компании из КНР выразили интерес в реализации проектов в сферах сельского хозяйства, торговли, беспилотных технологий и по другим перспективным направлениям", — говорится в сообщении. По информации властей, китайская компания "Стройдомкомфорт" предложила построить в Южно-Сахалинске оптово-распределительный центр."Наш сахалинский бизнес заинтересован в создании такого рынка с широким ассортиментом товаров местного и иностранного производства. Там могли бы закупаться рестораны и кафе, небольшие магазины и лавки. Мы проведем встречу с потенциальными арендаторами, которые готовы занять торговые площади в оптово-распределительном центре", — цитирует пресс-служба главу региона. Шаньдунская сельскохозяйственная компания представила план строительства на Сахалине тепличного комплекса для выращивания овощей, фруктов и ягод. Другой проект, предложенный китайскими инвесторами, – создание торгово-развлекательного комплекса "Шелковый путь" в Южно-Сахалинске. Еще одной темой переговоров стал проект инвестиционной группы "РУНФА" по локализации производства китайских беспилотников на Сахалине. "Тема перспективная для нашего региона. Мы используем беспилотные технологии в народном хозяйстве и в интересах людей. Следим за лесными пожарами и свалками, ищем пропавших людей. У нас работает беспилотная авиакомпания и создан первый в России дронопорт", — отметил на встрече Лимаренко. Глава региона пригласил представителей компании "РУНФА" на международный форум беспилотных технологий "Крылья Сахалина", который пройдет на острове 6-8 сентября. Российско-китайский бизнес-форум стартовал в Южно-Сахалинске в понедельник и собрал более 120 участников из Китая, Сахалинской и Амурской областей и Приморского края. В ходе делового мероприятия был подписан ряд соглашений и достигнуты договоренности о реализации значимых для региона проектов. Иностранные партнеры посетили технопарки и ключевые предприятия на Сахалине.
https://ria.ru/20250520/sahalin-2017975524.html
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экономика, сахалин, китай, южно-сахалинск, валерий лимаренко
Экономика, Сахалин, Китай, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко
Китай предложил создать на Сахалине центры по производству БПЛА

Инвесторы из КНР предложили создать на Сахалине центры по производству БПЛА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн — РИА Новости. Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине, они представили их на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в рамках российско-китайского бизнес-форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Компании из КНР выразили интерес в реализации проектов в сферах сельского хозяйства, торговли, беспилотных технологий и по другим перспективным направлениям", — говорится в сообщении.
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По информации властей, китайская компания "Стройдомкомфорт" предложила построить в Южно-Сахалинске оптово-распределительный центр.
"Наш сахалинский бизнес заинтересован в создании такого рынка с широким ассортиментом товаров местного и иностранного производства. Там могли бы закупаться рестораны и кафе, небольшие магазины и лавки. Мы проведем встречу с потенциальными арендаторами, которые готовы занять торговые площади в оптово-распределительном центре", — цитирует пресс-служба главу региона.
Шаньдунская сельскохозяйственная компания представила план строительства на Сахалине тепличного комплекса для выращивания овощей, фруктов и ягод. Другой проект, предложенный китайскими инвесторами, – создание торгово-развлекательного комплекса "Шелковый путь" в Южно-Сахалинске. Еще одной темой переговоров стал проект инвестиционной группы "РУНФА" по локализации производства китайских беспилотников на Сахалине.
"Тема перспективная для нашего региона. Мы используем беспилотные технологии в народном хозяйстве и в интересах людей. Следим за лесными пожарами и свалками, ищем пропавших людей. У нас работает беспилотная авиакомпания и создан первый в России дронопорт", — отметил на встрече Лимаренко.
Глава региона пригласил представителей компании "РУНФА" на международный форум беспилотных технологий "Крылья Сахалина", который пройдет на острове 6-8 сентября.
Российско-китайский бизнес-форум стартовал в Южно-Сахалинске в понедельник и собрал более 120 участников из Китая, Сахалинской и Амурской областей и Приморского края. В ходе делового мероприятия был подписан ряд соглашений и достигнуты договоренности о реализации значимых для региона проектов. Иностранные партнеры посетили технопарки и ключевые предприятия на Сахалине.
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