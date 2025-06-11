Китай предложил создать на Сахалине центры по производству БПЛА
Инвесторы из КНР предложили создать на Сахалине центры по производству БПЛА
Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн — РИА Новости. Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине, они представили их на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в рамках российско-китайского бизнес-форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Компании из КНР выразили интерес в реализации проектов в сферах сельского хозяйства, торговли, беспилотных технологий и по другим перспективным направлениям", — говорится в сообщении.
По информации властей, китайская компания "Стройдомкомфорт" предложила построить в Южно-Сахалинске оптово-распределительный центр.
"Наш сахалинский бизнес заинтересован в создании такого рынка с широким ассортиментом товаров местного и иностранного производства. Там могли бы закупаться рестораны и кафе, небольшие магазины и лавки. Мы проведем встречу с потенциальными арендаторами, которые готовы занять торговые площади в оптово-распределительном центре", — цитирует пресс-служба главу региона.
Шаньдунская сельскохозяйственная компания представила план строительства на Сахалине тепличного комплекса для выращивания овощей, фруктов и ягод. Другой проект, предложенный китайскими инвесторами, – создание торгово-развлекательного комплекса "Шелковый путь" в Южно-Сахалинске. Еще одной темой переговоров стал проект инвестиционной группы "РУНФА" по локализации производства китайских беспилотников на Сахалине.
Глава региона пригласил представителей компании "РУНФА" на международный форум беспилотных технологий "Крылья Сахалина", который пройдет на острове 6-8 сентября.
Российско-китайский бизнес-форум стартовал в Южно-Сахалинске в понедельник и собрал более 120 участников из Китая, Сахалинской и Амурской областей и Приморского края. В ходе делового мероприятия был подписан ряд соглашений и достигнуты договоренности о реализации значимых для региона проектов. Иностранные партнеры посетили технопарки и ключевые предприятия на Сахалине.