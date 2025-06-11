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В Японии набросились на генсека НАТО после выпада в адрес России

В Японии набросились на генсека НАТО после выпада в адрес России - РИА Новости, 11.06.2025

В Японии набросились на генсека НАТО после выпада в адрес России

Читатели японской газеты Mainichi Shimbun резко раскритиковали заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы российской угрозе и повышении военных расходов. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:51:00+03:00

2025-06-11T12:51:00+03:00

2025-06-11T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun резко раскритиковали заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы российской угрозе и повышении военных расходов."Страны Евросоюза бросаются такими громкими заявлениями и резкими нотами по одной простой причине: они боятся России. Это страны-неудачницы, которые только и знают, что ныть, ныть и ныть", — написал комментатор."Если НАТО не полезет на восток и не будет вмешиваться в дела России, им нечего бояться. Но генеральный секретарь обязан убедить всех в страшной-ужасной российской угрозе, иначе ему не обломится ни денег в бюджет, ни полномочий власти", — отметил другой."НАТО в своем репертуаре: "Нет времени объяснять. Просто. Дайте. Денег", — сыронизировал третий."Именно НАТО нарушает международное право на Украине, а вовсе не Россия. Они применяли боеприпасы с обедненным ураном, выпустили около 15 тонн, и начхать им было на ООН. Они сажают и пытают ни в чем неповинных мирных жителей. Пора остановить этот ужас", — поделился мнением еще один пользователь."Какой шикарный шанс перераспределить натовский бюджет! Не каждый так сможет", — заключил другой читатель.На этой неделе Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.Генсек НАТО в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250611/otnosheniya-2022173827.html

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