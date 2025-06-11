https://ria.ru/20250611/ryabkov-2022211318.html
Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция
Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.06.2025
Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция
Замглавы МИД России Сергей Рябков выступает на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности". РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:18:00+03:00
2025-06-11T15:18:00+03:00
2025-06-11T15:18:00+03:00
россия
сергей рябков
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Замглавы МИД России Сергей Рябков выступает на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рябков на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности"
Рябков на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности"
2025-06-11T15:18
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PT50M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей рябков, видео
Россия, Сергей Рябков
Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция
Замглавы МИД России Сергей Рябков выступает на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".
2025-06-11T15:18
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PT50M17S
Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Замглавы МИД России Сергей Рябков выступает на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".