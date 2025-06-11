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Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.06.2025
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15:18 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ryabkov-2022211318.html
Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция
Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.06.2025
Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция
Замглавы МИД России Сергей Рябков выступает на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности". РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:18:00+03:00
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россия
сергей рябков
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Замглавы МИД России Сергей Рябков выступает на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рябков на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности"
Рябков на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности"
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россия, сергей рябков, видео
Россия, Сергей Рябков
Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция
Замглавы МИД России Сергей Рябков выступает на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".
2025-06-11T15:18
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Выступление Рябкова на конференции по биобезопасности. Прямая трансляция

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Замглавы МИД России Сергей Рябков выступает на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".
 
РоссияСергей Рябков
 
 
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