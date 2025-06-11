https://ria.ru/20250611/rozysk-2022304193.html
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск - РИА Новости, 11.06.2025
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск
Основатель проекта Meduza* Галина Тимченко** объявлена МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:50:00+03:00
2025-06-11T16:50:00+03:00
2025-06-11T17:14:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92910/38/929103831_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_ccafc22905accfb7a8ca3dd5364556b0.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Основатель проекта Meduza* Галина Тимченко** объявлена МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства."Галина Тимченко**... 08.05.1962... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой именно статье разыскивается Тимченко**, не уточняется.В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.
https://ria.ru/20250520/timchenko-2018122723.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92910/38/929103831_201:0:1978:1333_1920x0_80_0_0_a82302182eaebde674f8fb6a80073ba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск
МВД объявило в розыск основательницу проекта Meduza Тимченко