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Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск - РИА Новости, 11.06.2025
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16:50 11.06.2025 (обновлено: 17:14 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/rozysk-2022304193.html
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск - РИА Новости, 11.06.2025
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск
Основатель проекта Meduza* Галина Тимченко** объявлена МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Основатель проекта Meduza* Галина Тимченко** объявлена МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства."Галина Тимченко**... 08.05.1962... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой именно статье разыскивается Тимченко**, не уточняется.В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.
https://ria.ru/20250520/timchenko-2018122723.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск

МВД объявило в розыск основательницу проекта Meduza Тимченко

© РИА Новости / Владимир ПесняГалина Тимченко
Галина Тимченко - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Галина Тимченко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Основатель проекта Meduza* Галина Тимченко** объявлена МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства.
"Галина Тимченко**... 08.05.1962... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Галины Тимченко*
Ориентировка на розыск Галины Тимченко* - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© МВД России
Ориентировка на розыск Галины Тимченко*
По какой именно статье разыскивается Тимченко**, не уточняется.
В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.
Основатель интернет-издания Медуза* Галина Тимченко** - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Основательнице издания "Медуза"* грозит от двух до шести лет
20 мая, 19:40
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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