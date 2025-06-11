https://ria.ru/20250611/rozysk-2022304193.html

Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск

Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск - РИА Новости, 11.06.2025

Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск

Основатель проекта Meduza* Галина Тимченко** объявлена МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:50:00+03:00

2025-06-11T16:50:00+03:00

2025-06-11T17:14:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Основатель проекта Meduza* Галина Тимченко** объявлена МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства."Галина Тимченко**... 08.05.1962... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой именно статье разыскивается Тимченко**, не уточняется.В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.

https://ria.ru/20250520/timchenko-2018122723.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии)