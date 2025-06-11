https://ria.ru/20250611/rozysk-2022296306.html

Журналиста Александра Плющева* объявили в розыск

Журналиста Александра Плющева* объявили в розыск - РИА Новости, 11.06.2025

Журналиста Александра Плющева* объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Плющева* (признан иноагентом в России), сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:31:00+03:00

2025-06-11T16:31:00+03:00

2025-06-11T17:44:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр плющев

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Плющева* (признан иноагентом в России), сообщается на сайте ведомства."Плющев* Александр... 16.09.1972... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска МВД РФ.По какой именно статье разыскивается Плющев*, не уточняется.Ранее в Бабушкинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Плющев* оштрафован на 15 тысяч рублей за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги** по изучению России и Евразии (признан нежелательной организацией).Там уточнили, что эта организация является структурным подразделением организации "Фонд Карнеги за Международный Мир"** (решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01 июля 2024 года признана нежелательной на территории Российской Федерации).Журналист уже трижды был оштрафован из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях. Последний раз - в январе 2024 года.Минюст РФ включил Плющева* в реестр иноагентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html

https://ria.ru/20250606/inoagent-2021385197.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр плющев, москва, евразия, россия, общество