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Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 11.06.2025
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07:32 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossotrudnichestvo-2022159828.html
Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет, заявили в Россотрудничестве
Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 11.06.2025
Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет, заявили в Россотрудничестве
Реальной угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет, несмотря на заявления депутата бундестага Родериха Кизеветтера, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:32:00+03:00
2025-06-11T07:32:00+03:00
берлин (город)
германия
европа
фридрих мерц
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
хдс/хсс
бундестаг германии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Реальной угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет, несмотря на заявления депутата бундестага Родериха Кизеветтера, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. Ранее в июне депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, потребовал выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. Также он предложил запретить выдавать визы российским туристам, закрыть ряд источников информации и блокировку страниц в социальных сетях, через которые якобы распространяется дезинформация. "Людей, которые, скажем так, неуравновешенные и для которых весна еще продолжается, их всегда будет там (в Бундестаге - ред.) много ... Ничего нового для нас нет, мы это все понимаем. Угроз никаких не видим", - сказал замглавы Россотрудничества агентству на полях "Форума будущего-2050", отвечая на соответствующий вопрос. Собеседник отметил, что время от времени в разных странах Европы выступают люди, видящие во всем след Москвы и обвиняющие Россию во вмешательстве. "Мы к этому привыкли. Не то чтобы на это не нужно обращать внимание. Безусловно, это создает определенный антураж, в том числе и в информационной политике внутри этих государств, но на это надо достаточно спокойно реагировать", - добавил он.
https://ria.ru/20250611/germaniya-2022146761.html
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берлин (город)
германия
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берлин (город), германия, европа, фридрих мерц, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), хдс/хсс, бундестаг германии
Берлин (город), Германия, Европа, Фридрих Мерц, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ХДС/ХСС, Бундестаг Германии
Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет, заявили в Россотрудничестве

Россотрудничество: угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк"Русский дом" в Берлине
Русский дом в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Русский дом" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Реальной угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет, несмотря на заявления депутата бундестага Родериха Кизеветтера, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
Ранее в июне депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, потребовал выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. Также он предложил запретить выдавать визы российским туристам, закрыть ряд источников информации и блокировку страниц в социальных сетях, через которые якобы распространяется дезинформация.
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"Людей, которые, скажем так, неуравновешенные и для которых весна еще продолжается, их всегда будет там (в Бундестаге - ред.) много ... Ничего нового для нас нет, мы это все понимаем. Угроз никаких не видим", - сказал замглавы Россотрудничества агентству на полях "Форума будущего-2050", отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник отметил, что время от времени в разных странах Европы выступают люди, видящие во всем след Москвы и обвиняющие Россию во вмешательстве.
"Мы к этому привыкли. Не то чтобы на это не нужно обращать внимание. Безусловно, это создает определенный антураж, в том числе и в информационной политике внутри этих государств, но на это надо достаточно спокойно реагировать", - добавил он.
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Берлин (город)ГерманияЕвропаФридрих МерцФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ХДС/ХССБундестаг Германии
 
 
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