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В Роснедрах рассказали о подготовке программы геологоразведки в Арктике - РИА Новости, 11.06.2025
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20:50 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossiya-2022373832.html
В Роснедрах рассказали о подготовке программы геологоразведки в Арктике
В Роснедрах рассказали о подготовке программы геологоразведки в Арктике - РИА Новости, 11.06.2025
В Роснедрах рассказали о подготовке программы геологоразведки в Арктике
Полноценная проработка программы геологоразведки в российской Арктике начнется после формирования программы для новых регионов, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:50:00+03:00
2025-06-11T20:50:00+03:00
экономика
арктика
россия
донецкая народная республика
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полноценная проработка программы геологоразведки в российской Арктике начнется после формирования программы для новых регионов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. В апреле он сообщал, что Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в новых регионах РФ. "По Арктической зоне ведется предварительная проработка, и по завершению программы по воссоединенным субъектам мы приступим к работе по ней", - сказал глава Роснедр в среду. По его словам, рабочий вариант программы геологоразведки в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях будет представлен в июне. Ее реализация планируется в 2026-2031 годах, но детали требуют обсуждения с федеральными властями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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арктика
россия
донецкая народная республика
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экономика, арктика, россия, донецкая народная республика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Арктика, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
В Роснедрах рассказали о подготовке программы геологоразведки в Арктике

Глава Роснедр Казанов рассказал о подготовке программы геологоразведки в Арктике

© Фото : University of Hamburg, GermanyОблака над трещинами во льдах Арктики
Облака над трещинами во льдах Арктики - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : University of Hamburg, Germany
Облака над трещинами во льдах Арктики. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полноценная проработка программы геологоразведки в российской Арктике начнется после формирования программы для новых регионов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
В апреле он сообщал, что Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в новых регионах РФ.
"По Арктической зоне ведется предварительная проработка, и по завершению программы по воссоединенным субъектам мы приступим к работе по ней", - сказал глава Роснедр в среду.
По его словам, рабочий вариант программы геологоразведки в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях будет представлен в июне. Ее реализация планируется в 2026-2031 годах, но детали требуют обсуждения с федеральными властями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаАрктикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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