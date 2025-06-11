https://ria.ru/20250611/rossiya-2022373832.html

В Роснедрах рассказали о подготовке программы геологоразведки в Арктике

В Роснедрах рассказали о подготовке программы геологоразведки в Арктике - РИА Новости, 11.06.2025

В Роснедрах рассказали о подготовке программы геологоразведки в Арктике

Полноценная проработка программы геологоразведки в российской Арктике начнется после формирования программы для новых регионов, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:50:00+03:00

2025-06-11T20:50:00+03:00

2025-06-11T20:50:00+03:00

экономика

арктика

россия

донецкая народная республика

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полноценная проработка программы геологоразведки в российской Арктике начнется после формирования программы для новых регионов, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. В апреле он сообщал, что Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в новых регионах РФ. "По Арктической зоне ведется предварительная проработка, и по завершению программы по воссоединенным субъектам мы приступим к работе по ней", - сказал глава Роснедр в среду. По его словам, рабочий вариант программы геологоразведки в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях будет представлен в июне. Ее реализация планируется в 2026-2031 годах, но детали требуют обсуждения с федеральными властями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250515/rosnedra-2017064204.html

арктика

россия

донецкая народная республика

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экономика, арктика, россия, донецкая народная республика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)