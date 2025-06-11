https://ria.ru/20250611/rossiya-2022322783.html

В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб

В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб - РИА Новости, 11.06.2025

В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб

Украинские переселенцы провели в Симферополе патриотический флешмоб "Мы - дети России", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:40:00+03:00

2025-06-11T17:40:00+03:00

2025-06-11T17:40:00+03:00

россия

республика крым

олег бондаренко

общество

симферополь

день россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Украинские переселенцы провели в Симферополе патриотический флешмоб "Мы - дети России", передает корреспондент РИА Новости. Флешмоб прошел на центральной площади имени Ленина и был приурочен ко Дню России. Собравшиеся развернули большой российский триколор. Организатор мероприятия - Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина". "Дети совместно с родителями подняли флаги и воздушные шары в цветах российского триколора, показав свое единство с Россией. Для нас День России – это особый праздник, ставший символом единения и дружбы", - сказал РИА Новости руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко. По его словам, подобные мероприятия помогают украинским переселенцам еще больше узнать российскую культуру и укрепить чувство принадлежности к России. По окончании флешмоба для детей прошел мастер-класс по росписи гипсовых подносов в современном стиле с использованием цветочной символики России - ромашек и васильков.

https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html

россия

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика крым, олег бондаренко, общество, симферополь, день россии