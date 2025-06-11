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В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб
В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб - РИА Новости, 11.06.2025
В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб
Украинские переселенцы провели в Симферополе патриотический флешмоб "Мы - дети России", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:40:00+03:00
2025-06-11T17:40:00+03:00
2025-06-11T17:40:00+03:00
россия
республика крым
олег бондаренко
общество
симферополь
день россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Украинские переселенцы провели в Симферополе патриотический флешмоб "Мы - дети России", передает корреспондент РИА Новости. Флешмоб прошел на центральной площади имени Ленина и был приурочен ко Дню России. Собравшиеся развернули большой российский триколор. Организатор мероприятия - Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина". "Дети совместно с родителями подняли флаги и воздушные шары в цветах российского триколора, показав свое единство с Россией. Для нас День России – это особый праздник, ставший символом единения и дружбы", - сказал РИА Новости руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко. По его словам, подобные мероприятия помогают украинским переселенцам еще больше узнать российскую культуру и укрепить чувство принадлежности к России. По окончании флешмоба для детей прошел мастер-класс по росписи гипсовых подносов в современном стиле с использованием цветочной символики России - ромашек и васильков.
https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, олег бондаренко, общество, симферополь, день россии
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В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб
В Симферополе украинцы провели патриотический флешмоб "Мы — дети России"