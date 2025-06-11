https://ria.ru/20250611/rossiya-2022196895.html

Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров

Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2025

Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров

Россия выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере, а также готова делиться опытом и наработками в этой области, заявил глава... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:35:00+03:00

2025-06-11T11:35:00+03:00

2025-06-11T11:35:00+03:00

общество

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере, а также готова делиться опытом и наработками в этой области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия последовательно выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере. Готовы делиться своим успешным опытом и передовыми наработками, в том числе в области подготовки педагогов, цифровизации, применения инноваций в обучении, развития системы наставничества", - заявил Лавров в ходе видеообращения к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее". Он отметил, что педагоги внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Преподаватели с честью выполняли свой долг в тяжелейших военных условиях. "Они (педагоги - ред.) подавали личный пример стойкости и мужества, вселяли уверенность в неизбежном торжестве добра над злом. В России всегда придавалось и придается особое значение воспитательной и педагогической работе", - добавил министр иностранных дел России. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия продолжит расширять возможности обучения за рубежом русскому языку и на русском языке. "Его знание (русского языка - ред.) – ключ к получению образования в России, в том числе в рамках квот Правительства Российской Федерации для иностранных граждан", - уточнил Лавров.

https://ria.ru/20250611/putin-2022190150.html

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общество, россия, сергей лавров