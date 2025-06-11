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Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2025
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11:35 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossiya-2022196895.html
Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров
Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2025
Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров
Россия выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере, а также готова делиться опытом и наработками в этой области, заявил глава... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:35:00+03:00
2025-06-11T11:35:00+03:00
общество
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере, а также готова делиться опытом и наработками в этой области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия последовательно выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере. Готовы делиться своим успешным опытом и передовыми наработками, в том числе в области подготовки педагогов, цифровизации, применения инноваций в обучении, развития системы наставничества", - заявил Лавров в ходе видеообращения к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее". Он отметил, что педагоги внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Преподаватели с честью выполняли свой долг в тяжелейших военных условиях. "Они (педагоги - ред.) подавали личный пример стойкости и мужества, вселяли уверенность в неизбежном торжестве добра над злом. В России всегда придавалось и придается особое значение воспитательной и педагогической работе", - добавил министр иностранных дел России. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия продолжит расширять возможности обучения за рубежом русскому языку и на русском языке. "Его знание (русского языка - ред.) – ключ к получению образования в России, в том числе в рамках квот Правительства Российской Федерации для иностранных граждан", - уточнил Лавров.
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общество, россия, сергей лавров
Общество, Россия, Сергей Лавров
Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров

Лавров: Россия выступает за развитие международного сотрудничества в образовании

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере, а также готова делиться опытом и наработками в этой области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия последовательно выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере. Готовы делиться своим успешным опытом и передовыми наработками, в том числе в области подготовки педагогов, цифровизации, применения инноваций в обучении, развития системы наставничества", - заявил Лавров в ходе видеообращения к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее".
Он отметил, что педагоги внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Преподаватели с честью выполняли свой долг в тяжелейших военных условиях.
"Они (педагоги - ред.) подавали личный пример стойкости и мужества, вселяли уверенность в неизбежном торжестве добра над злом. В России всегда придавалось и придается особое значение воспитательной и педагогической работе", - добавил министр иностранных дел России.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия продолжит расширять возможности обучения за рубежом русскому языку и на русском языке. "Его знание (русского языка - ред.) – ключ к получению образования в России, в том числе в рамках квот Правительства Российской Федерации для иностранных граждан", - уточнил Лавров.
Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума Формируя будущее - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования
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