https://ria.ru/20250611/rossija-2022250520.html

Суд в Лондоне поддержал владельцев перерегистрированных в России самолетов

Суд в Лондоне поддержал владельцев перерегистрированных в России самолетов - РИА Новости, 11.06.2025

Суд в Лондоне поддержал владельцев перерегистрированных в России самолетов

Высокий суд Англии и Уэльса в среду встал на сторону компаний-владельцев почти 150 самолетов, перерегистрированных Росавиацией и оставшихся в России после... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:44:00+03:00

2025-06-11T14:44:00+03:00

2025-06-11T14:44:00+03:00

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уэльс

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ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Высокий суд Англии и Уэльса в среду встал на сторону компаний-владельцев почти 150 самолетов, перерегистрированных Росавиацией и оставшихся в России после введения санкций, в рамках их спора со страховщиками. Об этом свидетельствует опубликованное британским судебным архивом решение суда. В 2024 году в коммерческом Высоком суде Лондона начался процесс по делу о компенсации за почти 150 самолетов, права на которые были перерегистрированы российскими перевозчиками после введения западных санкций в 2022 году. Владельцы самолетов, в том числе крупнейший в мире лизингодатель AerCap, подали в суд на страховщиков, включая компании AIG, Chubb и Lloyd's of London, с требованием выплаты нескольких миллиардов долларов компенсаций. "Каждый истец может... возместить свои убытки", - говорится в решении суда. В 2023 году в Росавиации заявили, что с марта 2022 года в связи со сложившейся санкционной политикой ряда иностранных государств планомерно ведется работа по переводу воздушных судов иностранного производства, находящихся в эксплуатации у авиаперевозчиков РФ, в российский реестр. Работа по перерегистрации осуществляется на основании норм международного и российского законодательства. По последним данным, Росавиация перерегистрировала в РФ 658 иностранных самолетов отечественных авиакомпаний.

https://ria.ru/20250610/rossija-2022072653.html

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россия, англия, уэльс, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), aig, в мире, лондон