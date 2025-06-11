Рейтинг@Mail.ru
Суд в Лондоне поддержал владельцев перерегистрированных в России самолетов - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossija-2022250520.html
Суд в Лондоне поддержал владельцев перерегистрированных в России самолетов
Суд в Лондоне поддержал владельцев перерегистрированных в России самолетов - РИА Новости, 11.06.2025
Суд в Лондоне поддержал владельцев перерегистрированных в России самолетов
Высокий суд Англии и Уэльса в среду встал на сторону компаний-владельцев почти 150 самолетов, перерегистрированных Росавиацией и оставшихся в России после... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:44:00+03:00
2025-06-11T14:44:00+03:00
россия
англия
уэльс
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
aig
в мире
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/19/1532801902_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a971b3ff662bbbf1a034d593d569b97b.jpg
ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Высокий суд Англии и Уэльса в среду встал на сторону компаний-владельцев почти 150 самолетов, перерегистрированных Росавиацией и оставшихся в России после введения санкций, в рамках их спора со страховщиками. Об этом свидетельствует опубликованное британским судебным архивом решение суда. В 2024 году в коммерческом Высоком суде Лондона начался процесс по делу о компенсации за почти 150 самолетов, права на которые были перерегистрированы российскими перевозчиками после введения западных санкций в 2022 году. Владельцы самолетов, в том числе крупнейший в мире лизингодатель AerCap, подали в суд на страховщиков, включая компании AIG, Chubb и Lloyd's of London, с требованием выплаты нескольких миллиардов долларов компенсаций. "Каждый истец может... возместить свои убытки", - говорится в решении суда. В 2023 году в Росавиации заявили, что с марта 2022 года в связи со сложившейся санкционной политикой ряда иностранных государств планомерно ведется работа по переводу воздушных судов иностранного производства, находящихся в эксплуатации у авиаперевозчиков РФ, в российский реестр. Работа по перерегистрации осуществляется на основании норм международного и российского законодательства. По последним данным, Росавиация перерегистрировала в РФ 658 иностранных самолетов отечественных авиакомпаний.
https://ria.ru/20250610/rossija-2022072653.html
россия
англия
уэльс
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/19/1532801902_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b08260d63786eecafb7619df9e38786c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, англия, уэльс, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), aig, в мире, лондон
Россия, Англия, Уэльс, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), AIG, В мире, Лондон
Суд в Лондоне поддержал владельцев перерегистрированных в России самолетов

Суд Лондона поддержал владельцев перерегистрированных Росавиацией самолетов

CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВысокий суд Лондона
Высокий суд Лондона - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
Высокий суд Лондона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Высокий суд Англии и Уэльса в среду встал на сторону компаний-владельцев почти 150 самолетов, перерегистрированных Росавиацией и оставшихся в России после введения санкций, в рамках их спора со страховщиками. Об этом свидетельствует опубликованное британским судебным архивом решение суда.
В 2024 году в коммерческом Высоком суде Лондона начался процесс по делу о компенсации за почти 150 самолетов, права на которые были перерегистрированы российскими перевозчиками после введения западных санкций в 2022 году. Владельцы самолетов, в том числе крупнейший в мире лизингодатель AerCap, подали в суд на страховщиков, включая компании AIG, Chubb и Lloyd's of London, с требованием выплаты нескольких миллиардов долларов компенсаций.
"Каждый истец может... возместить свои убытки", - говорится в решении суда.
В 2023 году в Росавиации заявили, что с марта 2022 года в связи со сложившейся санкционной политикой ряда иностранных государств планомерно ведется работа по переводу воздушных судов иностранного производства, находящихся в эксплуатации у авиаперевозчиков РФ, в российский реестр. Работа по перерегистрации осуществляется на основании норм международного и российского законодательства. По последним данным, Росавиация перерегистрировала в РФ 658 иностранных самолетов отечественных авиакомпаний.
Самолет авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Вчера, 17:30
 
РоссияАнглияУэльсФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)AIGВ миреЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала