https://ria.ru/20250611/rossija-2022218990.html
Более половины россиян считают свою страну великой
Более половины россиян считают свою страну великой - РИА Новости, 11.06.2025
Более половины россиян считают свою страну великой
Более половины (55%) россиян уверены, что Россия - самая развитая или одна из десяти самых развитых стран мира, 80% считают, что РФ - великая страна, понять... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:48:00+03:00
2025-06-11T12:48:00+03:00
2025-06-11T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более половины (55%) россиян уверены, что Россия - самая развитая или одна из десяти самых развитых стран мира, 80% считают, что РФ - великая страна, понять которую можно, лишь веря в ее особое предназначение, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Четверо из десяти (41%) респондентов считают, что Россия - одна из десяти самых развитых стран мира, 14% уверены, что РФ - самое развитое и прогрессивное государство, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Каждый пятый (20%) опрошенный ответил, что РФ занимает то положение в мире, которое заслуживает, 69% заявили, что Россия заслуживает более достойного положения. Кроме того, 80% россиян согласны с тем, что Россия - великая страна, которую можно понять, лишь веря в ее великое предназначение. У большинства (75%) респондентов первая ассоциация со словом "Россия" - это патриотизм и национальная гордость, 23% назвали государство, политику, экономику, 18% - географию и природу (можно было дать до трех ответов). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250606/opros-2021255158.html
https://ria.ru/20250604/vtsiom-2020786678.html
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общество, здоровье - общество, россия, вциом
Общество, Здоровье - Общество, Россия, ВЦИОМ
Более половины россиян считают свою страну великой
ВЦИОМ: более половины россиян считают, что РФ является самой развитой страной
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более половины (55%) россиян уверены, что Россия - самая развитая или одна из десяти самых развитых стран мира, 80% считают, что РФ - великая страна, понять которую можно, лишь веря в ее особое предназначение, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Четверо из десяти (41%) респондентов считают, что Россия
- одна из десяти самых развитых стран мира, 14% уверены, что РФ - самое развитое и прогрессивное государство, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ
.
Каждый пятый (20%) опрошенный ответил, что РФ занимает то положение в мире, которое заслуживает, 69% заявили, что Россия заслуживает более достойного положения. Кроме того, 80% россиян согласны с тем, что Россия - великая страна, которую можно понять, лишь веря в ее великое предназначение.
У большинства (75%) респондентов первая ассоциация со словом "Россия" - это патриотизм и национальная гордость, 23% назвали государство, политику, экономику, 18% - географию и природу (можно было дать до трех ответов).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.