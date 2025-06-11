Рейтинг@Mail.ru
Более половины россиян считают свою страну великой - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossija-2022218990.html
Более половины россиян считают свою страну великой
Более половины россиян считают свою страну великой - РИА Новости, 11.06.2025
Более половины россиян считают свою страну великой
Более половины (55%) россиян уверены, что Россия - самая развитая или одна из десяти самых развитых стран мира, 80% считают, что РФ - великая страна, понять... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:48:00+03:00
2025-06-11T12:48:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012669931_0:206:3275:2048_1920x0_80_0_0_e2d0055df276e9f163248946ac7ef1c8.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более половины (55%) россиян уверены, что Россия - самая развитая или одна из десяти самых развитых стран мира, 80% считают, что РФ - великая страна, понять которую можно, лишь веря в ее особое предназначение, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Четверо из десяти (41%) респондентов считают, что Россия - одна из десяти самых развитых стран мира, 14% уверены, что РФ - самое развитое и прогрессивное государство, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Каждый пятый (20%) опрошенный ответил, что РФ занимает то положение в мире, которое заслуживает, 69% заявили, что Россия заслуживает более достойного положения. Кроме того, 80% россиян согласны с тем, что Россия - великая страна, которую можно понять, лишь веря в ее великое предназначение. У большинства (75%) респондентов первая ассоциация со словом "Россия" - это патриотизм и национальная гордость, 23% назвали государство, политику, экономику, 18% - географию и природу (можно было дать до трех ответов). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250606/opros-2021255158.html
https://ria.ru/20250604/vtsiom-2020786678.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012669931_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_66604c1a427d7c47551f8263eff4681b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, вциом
Общество, Здоровье - Общество, Россия, ВЦИОМ
Более половины россиян считают свою страну великой

ВЦИОМ: более половины россиян считают, что РФ является самой развитой страной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрохожие на Большом каменном мосту в Москве. На втором плане: Московский Кремль
Прохожие на Большом каменном мосту в Москве. На втором плане: Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Прохожие на Большом каменном мосту в Москве. На втором плане: Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более половины (55%) россиян уверены, что Россия - самая развитая или одна из десяти самых развитых стран мира, 80% считают, что РФ - великая страна, понять которую можно, лишь веря в ее особое предназначение, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Четверо из десяти (41%) респондентов считают, что Россия - одна из десяти самых развитых стран мира, 14% уверены, что РФ - самое развитое и прогрессивное государство, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
6 июня, 10:23
Каждый пятый (20%) опрошенный ответил, что РФ занимает то положение в мире, которое заслуживает, 69% заявили, что Россия заслуживает более достойного положения. Кроме того, 80% россиян согласны с тем, что Россия - великая страна, которую можно понять, лишь веря в ее великое предназначение.
У большинства (75%) респондентов первая ассоциация со словом "Россия" - это патриотизм и национальная гордость, 23% назвали государство, политику, экономику, 18% - географию и природу (можно было дать до трех ответов).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Геймер - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Опрос показал, как россияне относятся к идее создания отечественной консоли
4 июня, 08:38
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала