https://ria.ru/20250611/rossija-2022146230.html
В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР"
В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР" - РИА Новости, 11.06.2025
В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР"
Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию машин комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", способных получать данные с... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:04:00+03:00
2025-06-11T02:04:00+03:00
2025-06-11T02:04:00+03:00
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию машин комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", способных получать данные с разведывательных беспилотников и оснащённых метеостанциями для более точного ведения огня, сообщили в пресс-службе холдинга. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех поставил Минобороны России очередную партию машин управления из состава комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронированном шасси "Патруль", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые "Планшеты" способны обрабатывать разведывательную информацию в том числе с беспилотников, а также в них внедрены метеостанции, за счёт данных с которых можно вести огонь более точно. "Планшет-М-ИР" предназначен для автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнем РСЗО, артиллерийских и минометных подразделений. Комплекс обрабатывает разведывательные данные, поступающие, в том числе, с беспилотников, в режиме реального времени, что, по данным разработчиков, существенно повышает точность и оперативность артиллерийского огня. Как сообщили в холдинге, специалисты постоянно ведут работу по модернизации "Планшет-М-ИР". Недавно в его состав была введена современная метеостанция, которая позволяет определять и оперативно передавать точные метеорологические данные, такие как влажность, атмосферное давление, температура, оказывающие существенное влияние на ведение огня. Комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" был впервые представлен на форуме "Армия-2021", сейчас выпускается серийно. Он является важным и эффективным звеном при организации контрбатарейной борьбы, отличается высокой мобильностью, быстрым развертыванием и повышенной автономностью работы.
https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html
https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973586583.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_444c8e08f5fe221af43ee41e6da48a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР"
"Высокоточные комплексы" поставили в войска партию машин "Планшет-М-ИР"
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию машин комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", способных получать данные с разведывательных беспилотников и оснащённых метеостанциями для более точного ведения огня, сообщили в пресс-службе холдинга.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех
поставил Минобороны России очередную партию машин управления из состава комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронированном шасси "Патруль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые "Планшеты" способны обрабатывать разведывательную информацию в том числе с беспилотников, а также в них внедрены метеостанции, за счёт данных с которых можно вести огонь более точно.
"Планшет-М-ИР" предназначен для автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнем РСЗО, артиллерийских и минометных подразделений. Комплекс обрабатывает разведывательные данные, поступающие, в том числе, с беспилотников, в режиме реального времени, что, по данным разработчиков, существенно повышает точность и оперативность артиллерийского огня.
Как сообщили в холдинге, специалисты постоянно ведут работу по модернизации "Планшет-М-ИР". Недавно в его состав была введена современная метеостанция, которая позволяет определять и оперативно передавать точные метеорологические данные, такие как влажность, атмосферное давление, температура, оказывающие существенное влияние на ведение огня.
Комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" был впервые представлен на форуме "Армия-2021", сейчас выпускается серийно. Он является важным и эффективным звеном при организации контрбатарейной борьбы, отличается высокой мобильностью, быстрым развертыванием и повышенной автономностью работы.