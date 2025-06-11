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В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР" - РИА Новости, 11.06.2025
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02:04 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossija-2022146230.html
В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР"
В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР" - РИА Новости, 11.06.2025
В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР"
Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию машин комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", способных получать данные с... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:04:00+03:00
2025-06-11T02:04:00+03:00
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию машин комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", способных получать данные с разведывательных беспилотников и оснащённых метеостанциями для более точного ведения огня, сообщили в пресс-службе холдинга. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех поставил Минобороны России очередную партию машин управления из состава комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронированном шасси "Патруль", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые "Планшеты" способны обрабатывать разведывательную информацию в том числе с беспилотников, а также в них внедрены метеостанции, за счёт данных с которых можно вести огонь более точно. "Планшет-М-ИР" предназначен для автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнем РСЗО, артиллерийских и минометных подразделений. Комплекс обрабатывает разведывательные данные, поступающие, в том числе, с беспилотников, в режиме реального времени, что, по данным разработчиков, существенно повышает точность и оперативность артиллерийского огня. Как сообщили в холдинге, специалисты постоянно ведут работу по модернизации "Планшет-М-ИР". Недавно в его состав была введена современная метеостанция, которая позволяет определять и оперативно передавать точные метеорологические данные, такие как влажность, атмосферное давление, температура, оказывающие существенное влияние на ведение огня. Комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" был впервые представлен на форуме "Армия-2021", сейчас выпускается серийно. Он является важным и эффективным звеном при организации контрбатарейной борьбы, отличается высокой мобильностью, быстрым развертыванием и повышенной автономностью работы.
https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР"

"Высокоточные комплексы" поставили в войска партию машин "Планшет-М-ИР"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию машин комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", способных получать данные с разведывательных беспилотников и оснащённых метеостанциями для более точного ведения огня, сообщили в пресс-службе холдинга.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех поставил Минобороны России очередную партию машин управления из состава комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронированном шасси "Патруль", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что новые "Планшеты" способны обрабатывать разведывательную информацию в том числе с беспилотников, а также в них внедрены метеостанции, за счёт данных с которых можно вести огонь более точно.
"Планшет-М-ИР" предназначен для автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнем РСЗО, артиллерийских и минометных подразделений. Комплекс обрабатывает разведывательные данные, поступающие, в том числе, с беспилотников, в режиме реального времени, что, по данным разработчиков, существенно повышает точность и оперативность артиллерийского огня.
Как сообщили в холдинге, специалисты постоянно ведут работу по модернизации "Планшет-М-ИР". Недавно в его состав была введена современная метеостанция, которая позволяет определять и оперативно передавать точные метеорологические данные, такие как влажность, атмосферное давление, температура, оказывающие существенное влияние на ведение огня.
Комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" был впервые представлен на форуме "Армия-2021", сейчас выпускается серийно. Он является важным и эффективным звеном при организации контрбатарейной борьбы, отличается высокой мобильностью, быстрым развертыванием и повышенной автономностью работы.
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