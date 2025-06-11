https://ria.ru/20250611/rossija-2022146230.html

В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР"

В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР" - РИА Новости, 11.06.2025

В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР"

Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию машин комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", способных получать данные с... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T02:04:00+03:00

2025-06-11T02:04:00+03:00

2025-06-11T02:04:00+03:00

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию машин комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", способных получать данные с разведывательных беспилотников и оснащённых метеостанциями для более точного ведения огня, сообщили в пресс-службе холдинга. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех поставил Минобороны России очередную партию машин управления из состава комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронированном шасси "Патруль", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые "Планшеты" способны обрабатывать разведывательную информацию в том числе с беспилотников, а также в них внедрены метеостанции, за счёт данных с которых можно вести огонь более точно. "Планшет-М-ИР" предназначен для автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнем РСЗО, артиллерийских и минометных подразделений. Комплекс обрабатывает разведывательные данные, поступающие, в том числе, с беспилотников, в режиме реального времени, что, по данным разработчиков, существенно повышает точность и оперативность артиллерийского огня. Как сообщили в холдинге, специалисты постоянно ведут работу по модернизации "Планшет-М-ИР". Недавно в его состав была введена современная метеостанция, которая позволяет определять и оперативно передавать точные метеорологические данные, такие как влажность, атмосферное давление, температура, оказывающие существенное влияние на ведение огня. Комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" был впервые представлен на форуме "Армия-2021", сейчас выпускается серийно. Он является важным и эффективным звеном при организации контрбатарейной борьбы, отличается высокой мобильностью, быстрым развертыванием и повышенной автономностью работы.

https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html

https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973586583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)