https://ria.ru/20250611/rospotrebnadzor-2022148504.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить кожу от солнечных лучей

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить кожу от солнечных лучей - РИА Новости, 11.06.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить кожу от солнечных лучей

Крем для защиты кожи необходимо наносить за 15-30 минут до выхода на солнце в количестве около 28-30 граммов на все тело, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:09:00+03:00

2025-06-11T03:09:00+03:00

2025-06-11T03:09:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Крем для защиты кожи необходимо наносить за 15-30 минут до выхода на солнце в количестве около 28-30 граммов на все тело, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Ультрафиолетовые лучи наносят серьезный вред нашей коже, поэтому важно обеспечить ей надежную защиту. Солнечное излучение делится на два типа: UVA и UVB, каждый из которых воздействует на наш организм по-разному", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что UVA-излучение проникает в глубокие слои кожи, способствуя образованию свободных радикалов, пигментации и фотостарению. Оно также связано с изменениями в клетках, что может привести к возникновению меланомы. "В отличие от него UVB-излучение воздействует только на верхний слой кожи - эпидермис - и является основной причиной солнечных ожогов, что в перспективе увеличивает риск раковых заболеваний", - добавили в ведомстве. В Роспотребнадзоре рекомендовали использовать солнцезащитные кремы, которые включают различные фильтры для защиты от обоих типов излучения. "Чтобы выбрать подходящее средство, важно обращать внимание на этикетку на упаковке. Один из главных показателей - SPF. Чем выше его значение, тем лучше защита: SPF 30 или 50 блокирует 97% и 98% UVB-лучей", - пояснили в пресс-службе. Там отметили, что реальная эффективность крема зависит от правильности его применения. Оптимальное нанесение предполагает плотный слой, а обновлять защиту необходимо каждые два-три часа, особенно после купания или потоотделения. Из-за этого многие выбирают средства с более высоким SPF. В Роспотребнадзоре рекомендовали использовать SPF 30 или выше с защитой широкого спектра - UVA или UVB. "Для чувствительной кожи подойдут кремы с минеральными ингредиентами, блокирующими и рассеивающими лучи. Для детей выбирайте специальные кремы без спиртов и химических отдушек", - отметили в ведомстве. В Роспотребнадзоре посоветовали наносить крем за 15-30 минут до выхода на солнце в количестве около 28-30 граммов на все тело и половины чайной ложки - на лицо. "Важно помнить, что безопасного способа загореть не существует – любое пребывание на солнце приводит к повреждениям кожи и ускоряет ее старение. Поэтому защита от ультрафиолетовых лучей является необходимой мерой для сохранения здоровья", - подчеркнули там.

https://ria.ru/20250603/vrach-2020579958.html

https://ria.ru/20250430/rospotrebnadzor-2014231277.html

https://ria.ru/20250115/lishay-1763193593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)