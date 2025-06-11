https://ria.ru/20250611/razgovor-2022235036.html

Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине

Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине - РИА Новости, 11.06.2025

Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным хорошим. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:52:00+03:00

2025-06-11T13:52:00+03:00

2025-06-11T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным хорошим."Мы поговорили. Знаете, у меня отличные отношения с ним. Он говорил о том, чего хочет, и о том, чего не хочет. Мы хорошо поговорили, но пока из этого ничего не вышло", — сказал он в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One.Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся четвертого июня. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на военные аэродромы.Как подчеркивал помощник российского лидера Юрий Ушаков, политики обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, у которого есть огромный потенциал.Также президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе остановленный при личном участии Трампа конфликт между Индией и Пакистаном. Глава Белого дома заявил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с Ираном по поводу ядерной сделки.

https://ria.ru/20250610/tramp-2021916708.html

https://ria.ru/20250609/lavrov-2021801871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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