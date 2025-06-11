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Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 11.06.2025 (обновлено: 14:22 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/razgovor-2022235036.html
Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине
Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине - РИА Новости, 11.06.2025
Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп назвал недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным хорошим. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:52:00+03:00
2025-06-11T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
стамбул
сша
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным хорошим."Мы поговорили. Знаете, у меня отличные отношения с ним. Он говорил о том, чего хочет, и о том, чего не хочет. Мы хорошо поговорили, но пока из этого ничего не вышло", — сказал он в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One.Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся четвертого июня. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на военные аэродромы.Как подчеркивал помощник российского лидера Юрий Ушаков, политики обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, у которого есть огромный потенциал.Также президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе остановленный при личном участии Трампа конфликт между Индией и Пакистаном. Глава Белого дома заявил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с Ираном по поводу ядерной сделки.
https://ria.ru/20250610/tramp-2021916708.html
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021801871.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, стамбул, сша, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Стамбул, США, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Юрий Ушаков
Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине

Трамп назвал недавний разговор с Путиным по украинскому урегулированию хорошим

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным хорошим.
"Мы поговорили. Знаете, у меня отличные отношения с ним. Он говорил о том, чего хочет, и о том, чего не хочет. Мы хорошо поговорили, но пока из этого ничего не вышло", — сказал он в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Обвинит Москву и Киев": в США раскрыли замысел Трампа по Украине
Вчера, 04:28
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся четвертого июня. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на военные аэродромы.
Как подчеркивал помощник российского лидера Юрий Ушаков, политики обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, у которого есть огромный потенциал.
Также президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе остановленный при личном участии Трампа конфликт между Индией и Пакистаном. Глава Белого дома заявил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с Ираном по поводу ядерной сделки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
9 июня, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСтамбулСШАВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеЮрий Ушаков
 
 
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