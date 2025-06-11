https://ria.ru/20250611/razgovor-2022235036.html
Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине
Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине - РИА Новости, 11.06.2025
Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп назвал недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным хорошим. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:52:00+03:00
2025-06-11T13:52:00+03:00
2025-06-11T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным хорошим."Мы поговорили. Знаете, у меня отличные отношения с ним. Он говорил о том, чего хочет, и о том, чего не хочет. Мы хорошо поговорили, но пока из этого ничего не вышло", — сказал он в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One.Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся четвертого июня. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на военные аэродромы.Как подчеркивал помощник российского лидера Юрий Ушаков, политики обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, у которого есть огромный потенциал.Также президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе остановленный при личном участии Трампа конфликт между Индией и Пакистаном. Глава Белого дома заявил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с Ираном по поводу ядерной сделки.
https://ria.ru/20250610/tramp-2021916708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине
Трамп назвал недавний разговор с Путиным по украинскому урегулированию хорошим