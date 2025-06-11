https://ria.ru/20250611/rakova-2022344169.html
Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню медработника в Москве
Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню медработника в Москве - РИА Новости, 11.06.2025
Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню медработника в Москве
Ко Дню медицинского работника фасады учреждений здравоохранения в Москве украсят праздничные декорации, на улицах города появятся интерактивные инсталляции для... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:33:00+03:00
2025-06-11T18:33:00+03:00
2025-06-11T18:33:00+03:00
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анастасия ракова
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ко Дню медицинского работника фасады учреждений здравоохранения в Москве украсят праздничные декорации, на улицах города появятся интерактивные инсталляции для поздравлений, а на медиаэкранах весь день будут транслировать теплые пожелания от москвичей, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.День медицинского работника отмечается в России 15 июня."В преддверии Дня медработника москвичи смогут выразить искреннюю признательность каждому, кто посвятил себя этой благородной профессии. В разных точках города - в "Музеоне", на ВДНХ и Патриарших прудах - мы откроем специальные арт-объекты, нажав на который любой желающий сможет отправить свое "Спасибо"... А в сам праздник портреты наших замечательных врачей и теплые слова от жителей города зажгутся на медиафасадах по всей столице", - рассказала Ракова.Она отметила, что все собранные поздравления будут отображаться на центральной инсталляции в виде огромного сердца на Манежной площади - оно в реальном времени покажет, сколько отправлено благодарностей. Кроме того, москвичи смогут запустить водный фонарик в знак уважения к специалистам медицинской сферы. Также ряд медицинских учреждений, таких как центры женского здоровья и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, украсят к празднику. Кроме того, в День медработника специалистов будут ждать сладкие подарки - 15 июня работников столичного здравоохранения бесплатно угостят мороженым у фонтана в ГУМе."Работники московского здравоохранения - настоящие герои нашего города. Врачи, медсестры, санитары, лаборанты, административный персонал, все они ежедневно совершают профессиональный подвиг, обеспечивая работу сложнейшей системы столицы", - подчеркнула заммэра.
https://ria.ru/20250603/rakova-2020681743.html
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москва, анастасия ракова , россия, день медицинского работника, праздники
Москва, Анастасия Ракова , Россия, День медицинского работника, Праздники
Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню медработника в Москве
Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню медицинского работника в Москве
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ко Дню медицинского работника фасады учреждений здравоохранения в Москве украсят праздничные декорации, на улицах города появятся интерактивные инсталляции для поздравлений, а на медиаэкранах весь день будут транслировать теплые пожелания от москвичей, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
День медицинского работника отмечается в России 15 июня.
"В преддверии Дня медработника москвичи смогут выразить искреннюю признательность каждому, кто посвятил себя этой благородной профессии. В разных точках города - в "Музеоне", на ВДНХ и Патриарших прудах - мы откроем специальные арт-объекты, нажав на который любой желающий сможет отправить свое "Спасибо"... А в сам праздник портреты наших замечательных врачей и теплые слова от жителей города зажгутся на медиафасадах по всей столице", - рассказала Ракова.
Она отметила, что все собранные поздравления будут отображаться на центральной инсталляции в виде огромного сердца на Манежной площади - оно в реальном времени покажет, сколько отправлено благодарностей. Кроме того, москвичи смогут запустить водный фонарик в знак уважения к специалистам медицинской сферы. Также ряд медицинских учреждений, таких как центры женского здоровья и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, украсят к празднику. Кроме того, в День медработника специалистов будут ждать сладкие подарки - 15 июня работников столичного здравоохранения бесплатно угостят мороженым у фонтана в ГУМе.
"Работники московского здравоохранения - настоящие герои нашего города. Врачи, медсестры, санитары, лаборанты, административный персонал, все они ежедневно совершают профессиональный подвиг, обеспечивая работу сложнейшей системы столицы", - подчеркнула заммэра.