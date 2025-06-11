https://ria.ru/20250611/pvo-2022163471.html

ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника

ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 11.06.2025

ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника

Вооруженные силы с минувшего вечера сбили более тридцати дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:23:00+03:00

2025-06-11T08:23:00+03:00

2025-06-11T08:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

черное море

республика крым

вооруженные силы украины

безопасность

евгений первышов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вооруженные силы с минувшего вечера сбили более тридцати дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 20:00 мск 10 июня до 07:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал об отражении массового налета БПЛА на Котовск. Пострадавших нет, при падении одного из них возник пожар, его потушили.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

черное море

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, черное море, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, евгений первышов, россия