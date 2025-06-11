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ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника
ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 11.06.2025
ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника
Вооруженные силы с минувшего вечера сбили более тридцати дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:23:00+03:00
2025-06-11T08:23:00+03:00
2025-06-11T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вооруженные силы с минувшего вечера сбили более тридцати дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 20:00 мск 10 июня до 07:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал об отражении массового налета БПЛА на Котовск. Пострадавших нет, при падении одного из них возник пожар, его потушили.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, черное море, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, евгений первышов, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Черное море, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Евгений Первышов, Россия