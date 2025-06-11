https://ria.ru/20250611/putin-2022377976.html

Путин призвал подготовить инфраструктуру для новых систем вооружения

Путин призвал подготовить инфраструктуру для новых систем вооружения - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал подготовить инфраструктуру для новых систем вооружения

Необходимо заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для новых систем вооружения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:23:00+03:00

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безопасность

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Необходимо заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для новых систем вооружения, заявил президент России Владимир Путин. "Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - сказал Путин во время совещания по вопросам государственной программы вооружения.

https://ria.ru/20250611/putin-2022377615.html

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безопасность, россия, владимир путин, общество