https://ria.ru/20250611/putin-2022375267.html

Путин рассказал подробности о новой госпрограмме вооружений

Путин рассказал подробности о новой госпрограмме вооружений - РИА Новости, 11.06.2025

Путин рассказал подробности о новой госпрограмме вооружений

Новая долгосрочная госпрограмма вооружений затронет весь их комплекс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:59:00+03:00

2025-06-11T20:59:00+03:00

2025-06-11T21:11:00+03:00

владимир путин

безопасность

россия

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новая долгосрочная госпрограмма вооружений затронет весь их комплекс, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня же наша задача сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе, и прежде всего, перспективных", - сказал Путин во время совещания по вопросам государственной программы вооружения.

https://ria.ru/20250611/putin-2022376657.html

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владимир путин, безопасность, россия, общество