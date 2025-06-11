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Путин рассказал подробности о новой госпрограмме вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
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20:59 11.06.2025 (обновлено: 21:11 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/putin-2022375267.html
Путин рассказал подробности о новой госпрограмме вооружений
Путин рассказал подробности о новой госпрограмме вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
Путин рассказал подробности о новой госпрограмме вооружений
Новая долгосрочная госпрограмма вооружений затронет весь их комплекс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:59:00+03:00
2025-06-11T21:11:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новая долгосрочная госпрограмма вооружений затронет весь их комплекс, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня же наша задача сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе, и прежде всего, перспективных", - сказал Путин во время совещания по вопросам государственной программы вооружения.
https://ria.ru/20250611/putin-2022376657.html
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владимир путин, безопасность, россия, общество
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Общество
Путин рассказал подробности о новой госпрограмме вооружений

Путин: новая госпрограмма вооружений затронет весь их комплекс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новая долгосрочная госпрограмма вооружений затронет весь их комплекс, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня же наша задача сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе, и прежде всего, перспективных", - сказал Путин во время совещания по вопросам государственной программы вооружения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Путин призвал уделить ядерной триаде особое внимание в программе вооружений
Вчера, 21:05
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссияОбщество
 
 
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