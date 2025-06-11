https://ria.ru/20250611/putin-2022374904.html
Путин назвал сроки исполнений госпрограммы вооружений
Путин назвал сроки исполнений госпрограммы вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
Путин назвал сроки исполнений госпрограммы вооружений
Сроком исполнения новой государственной программы вооружений станет период с 2027 по 2036 год, заявить президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:57:00+03:00
2025-06-11T20:57:00+03:00
2025-06-11T22:14:00+03:00
россия
владимир путин
общество
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сроком исполнения новой государственной программы вооружений станет период с 2027 по 2036 год, заявить президент России Владимир Путин."Срок ее исполнения - это период с 2027 по 2036 годы", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250611/putin-2022376657.html
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Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы
Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы
2025-06-11T20:57
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россия, владимир путин, общество, безопасность
Россия, Владимир Путин, Общество, Безопасность
Путин назвал сроки исполнений госпрограммы вооружений
Путин: сроки исполнений госпрограммы вооружений назначили с 2027 по 2036