https://ria.ru/20250611/putin-2022374904.html

Путин назвал сроки исполнений госпрограммы вооружений

Путин назвал сроки исполнений госпрограммы вооружений - РИА Новости, 11.06.2025

Путин назвал сроки исполнений госпрограммы вооружений

Сроком исполнения новой государственной программы вооружений станет период с 2027 по 2036 год, заявить президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:57:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сроком исполнения новой государственной программы вооружений станет период с 2027 по 2036 год, заявить президент России Владимир Путин."Срок ее исполнения - это период с 2027 по 2036 годы", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250611/putin-2022376657.html

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Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы 2025-06-11T20:57 true PT0M39S

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россия, владимир путин, общество, безопасность