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На ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни - РИА Новости, 11.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:55 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/primenenie-2022330135.html
На ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни
На ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни - РИА Новости, 11.06.2025
На ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни
Применение искусственного интеллекта в экономике и социальной жизни обсудят на национальном форуме "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:55:00+03:00
2025-06-11T17:55:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
технологии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в экономике и социальной жизни обсудят на национальном форуме "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Второй Национальный форум "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня" состоится 17 июня 2025 года на полях 28-го Петербургского международного экономического форума. В ходе форума участники всесторонне обсудят применение технологий искусственного интеллекта в различных сферах экономики и социальной жизни", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что в рамках форума пройдет пленарная сессия "Будущее сегодня. ИИ для государства и бизнеса", где состоится подписание соглашение о создании координационного совета ассоциаций малых и средних компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250611/pmef-2022181587.html
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экономика, технологии
ПМЭФ — 2025, Экономика, Технологии
На ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни

"Росконгресс": на ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в экономике и социальной жизни обсудят на национальном форуме "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Второй Национальный форум "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня" состоится 17 июня 2025 года на полях 28-го Петербургского международного экономического форума. В ходе форума участники всесторонне обсудят применение технологий искусственного интеллекта в различных сферах экономики и социальной жизни", - говорится в сообщении фонда.
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
На ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий
Вчера, 10:36
Отмечается, что в рамках форума пройдет пленарная сессия "Будущее сегодня. ИИ для государства и бизнеса", где состоится подписание соглашение о создании координационного совета ассоциаций малых и средних компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
18 апреля, 08:17
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаТехнологии
 
 
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