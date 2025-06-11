https://ria.ru/20250611/primenenie-2022330135.html

На ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни

На ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни - РИА Новости, 11.06.2025

На ПМЭФ обсудят применение ИИ в экономике и социальной жизни

Применение искусственного интеллекта в экономике и социальной жизни обсудят на национальном форуме "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:55:00+03:00

2025-06-11T17:55:00+03:00

2025-06-11T17:55:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

технологии

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в экономике и социальной жизни обсудят на национальном форуме "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Второй Национальный форум "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня" состоится 17 июня 2025 года на полях 28-го Петербургского международного экономического форума. В ходе форума участники всесторонне обсудят применение технологий искусственного интеллекта в различных сферах экономики и социальной жизни", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что в рамках форума пройдет пленарная сессия "Будущее сегодня. ИИ для государства и бизнеса", где состоится подписание соглашение о создании координационного совета ассоциаций малых и средних компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250611/pmef-2022181587.html

https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html

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