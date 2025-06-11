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Жительнице Херсонской области вынесли приговор за поддержку ВСУ
Жительнице Херсонской области вынесли приговор за поддержку ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
Жительнице Херсонской области вынесли приговор за поддержку ВСУ
Херсонский областной суд приговорил местную жительницу, обвиняемую в государственной измене за поддержку украинской армии, к 12 годам колонии общего режима,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:20:00+03:00
2025-06-11T11:20:00+03:00
2025-06-11T11:20:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил местную жительницу, обвиняемую в государственной измене за поддержку украинской армии, к 12 годам колонии общего режима, сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по региону. "Установлено, что осужденная жительница Херсонской области, гражданка России и Украины, 1982 года рождения, являясь противником проводимой Российской Федерацией специальной военной операции, систематически осуществляла переводы денежных средств на банковский счет, используемый в поддержку ВСУ в целях приобретения медикаментов и военного снаряжения. Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимую к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима", - сообщили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил. Дело расследовалось по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена".
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Общество
Жительнице Херсонской области вынесли приговор за поддержку ВСУ
Жительница Херсонской области, поддерживающая ВСУ, получила 12 лет за госизмену