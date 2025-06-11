https://ria.ru/20250611/pozhar-2022153470.html

В округе Лос-Анджелеса тушат лесной пожар

В округе Лос-Анджелеса тушат лесной пожар - РИА Новости, 11.06.2025

В округе Лос-Анджелеса тушат лесной пожар

Власти города Бербанк в округе Лос-Анджелеса заявили в среду, что смогли локализовать очаг лесного пожара "Бетани", из-за которого ранее некоторым жителям было... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:13:00+03:00

2025-06-11T05:13:00+03:00

2025-06-11T05:13:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. Власти города Бербанк в округе Лос-Анджелеса заявили в среду, что смогли локализовать очаг лесного пожара "Бетани", из-за которого ранее некоторым жителям было приказано эвакуироваться. "Продвижение огня остановлено. Пожарный шланг был размещен вокруг огня, чтобы сдержать его. Все приказы об эвакуации отменены. Наблюдение и уборка будут продолжаться всю ночь", - заявил пожарный департамент города. В Бербанке расположены крупнейшие киностудии мира, включая Warner Bros. и Disney. В городе проживают многие голливудские звезды. В январе округ Лос-Анджелеса охватили самые масштабные пожары в истории Калифорнии. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду. Ущерб оценивают в сотни миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022150877.html

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в мире, лос-анджелес, калифорния