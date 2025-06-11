https://ria.ru/20250611/pozhar--2022283115.html

В Якутии локализовали пожар в многоквартирном доме

В Якутии локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 11.06.2025

В Якутии локализовали пожар в многоквартирном доме

Огнеборцы локализовали пожар в многоквартирном доме в Якутии на 800 "квадратах", погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:05:00+03:00

2025-06-11T16:05:00+03:00

2025-06-11T16:05:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЯКУТСК, 11 июн - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар в многоквартирном доме в Якутии на 800 "квадратах", погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По данным ведомства, в городе Нюрба в среду загорелся многоквартирный жилой дом. "Нюрбинскими огнеборцами локализован пожар на площади 800 квадратных метров в многоквартирном жилом доме. Тушение осложнялось планировкой здания и ветровой нагрузкой, которая способствовала интенсивному распространению пламени. В результате пожара пострадало 10 квартир, предположительной причиной явилась неосторожность при курении", - информирует пресс-служба. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, виновник и ущерб устанавливаются. "Погибших нет, с места происшествия было доставлено в больницу шесть человек, после осмотра трое отпущены домой и ещё трое оставлены под наблюдение врачей ввиду возрастных особенностей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250610/novgorod-2021990300.html

https://ria.ru/20250610/pozhar-2021925865.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия