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В Якутии локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 11.06.2025
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16:05 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/pozhar--2022283115.html
В Якутии локализовали пожар в многоквартирном доме
В Якутии локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 11.06.2025
В Якутии локализовали пожар в многоквартирном доме
Огнеборцы локализовали пожар в многоквартирном доме в Якутии на 800 "квадратах", погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:05:00+03:00
2025-06-11T16:05:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЯКУТСК, 11 июн - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар в многоквартирном доме в Якутии на 800 "квадратах", погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По данным ведомства, в городе Нюрба в среду загорелся многоквартирный жилой дом. "Нюрбинскими огнеборцами локализован пожар на площади 800 квадратных метров в многоквартирном жилом доме. Тушение осложнялось планировкой здания и ветровой нагрузкой, которая способствовала интенсивному распространению пламени. В результате пожара пострадало 10 квартир, предположительной причиной явилась неосторожность при курении", - информирует пресс-служба. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, виновник и ущерб устанавливаются. "Погибших нет, с места происшествия было доставлено в больницу шесть человек, после осмотра трое отпущены домой и ещё трое оставлены под наблюдение врачей ввиду возрастных особенностей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Якутии локализовали пожар в многоквартирном доме

Огнеборцы локализовали пожар в многоквартирном доме в Якутии

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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ЯКУТСК, 11 июн - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар в многоквартирном доме в Якутии на 800 "квадратах", погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, в городе Нюрба в среду загорелся многоквартирный жилой дом.
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"Нюрбинскими огнеборцами локализован пожар на площади 800 квадратных метров в многоквартирном жилом доме. Тушение осложнялось планировкой здания и ветровой нагрузкой, которая способствовала интенсивному распространению пламени. В результате пожара пострадало 10 квартир, предположительной причиной явилась неосторожность при курении", - информирует пресс-служба.
Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения.
На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, виновник и ущерб устанавливаются.
"Погибших нет, с места происшествия было доставлено в больницу шесть человек, после осмотра трое отпущены домой и ещё трое оставлены под наблюдение врачей ввиду возрастных особенностей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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