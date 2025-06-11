https://ria.ru/20250611/pozdravlenie-2022177734.html
Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов
Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов - РИА Новости, 11.06.2025
Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов
Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила коллектив РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:16:00+03:00
2025-06-11T10:16:00+03:00
2025-06-11T14:34:00+03:00
маргарита симоньян
brand analytics
новости агентства
медиа - общество
миа "россия сегодня"
телеканал rt
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила коллектив РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов."РИА Новости и RT, как обычно, в топе рейтинга интернет-ресурсов, которые формируют инфополе. Так держать, коллектив", — написала она в телеграм-канале.Симоньян опубликовала рейтинг виральных русскоязычных медиаресурсов, подготовленный Brand Analytics, с лидерами по числу ссылок на ресурс в соцмедиа за май.РИА Новости заняло первое место, "RT на русском" — второе.
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:606:2048:2142_1920x0_80_0_0_79888c710fcf8ed7ac02625b034d64af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, brand analytics, новости агентства, медиа - общество, миа "россия сегодня", телеканал rt, общество
Маргарита Симоньян, Brand Analytics, Новости агентства, Медиа - Общество, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT, Общество
Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов
Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством в рейтинге русскоязычных СМИ