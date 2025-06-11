https://ria.ru/20250611/pozdravlenie-2022177734.html

Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов

Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов - РИА Новости, 11.06.2025

Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов

Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила коллектив РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:16:00+03:00

2025-06-11T10:16:00+03:00

2025-06-11T14:34:00+03:00

маргарита симоньян

brand analytics

новости агентства

медиа - общество

миа "россия сегодня"

телеканал rt

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила коллектив РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов."РИА Новости и RT, как обычно, в топе рейтинга интернет-ресурсов, которые формируют инфополе. Так держать, коллектив", — написала она в телеграм-канале.Симоньян опубликовала рейтинг виральных русскоязычных медиаресурсов, подготовленный Brand Analytics, с лидерами по числу ссылок на ресурс в соцмедиа за май.РИА Новости заняло первое место, "RT на русском" — второе.

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

маргарита симоньян, brand analytics, новости агентства, медиа - общество, миа "россия сегодня", телеканал rt, общество