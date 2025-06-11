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Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов - РИА Новости, 11.06.2025
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10:16 11.06.2025 (обновлено: 14:34 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/pozdravlenie-2022177734.html
Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов
Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов - РИА Новости, 11.06.2025
Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов
Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила коллектив РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:16:00+03:00
2025-06-11T14:34:00+03:00
маргарита симоньян
brand analytics
новости агентства
медиа - общество
миа "россия сегодня"
телеканал rt
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила коллектив РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов."РИА Новости и RT, как обычно, в топе рейтинга интернет-ресурсов, которые формируют инфополе. Так держать, коллектив", — написала она в телеграм-канале.Симоньян опубликовала рейтинг виральных русскоязычных медиаресурсов, подготовленный Brand Analytics, с лидерами по числу ссылок на ресурс в соцмедиа за май.РИА Новости заняло первое место, "RT на русском" — второе.
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html
РИА Новости
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2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
маргарита симоньян, brand analytics, новости агентства, медиа - общество, миа "россия сегодня", телеканал rt, общество
Маргарита Симоньян, Brand Analytics, Новости агентства, Медиа - Общество, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT, Общество
Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов

Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством в рейтинге русскоязычных СМИ

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила коллектив РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов.
"РИА Новости и RT, как обычно, в топе рейтинга интернет-ресурсов, которые формируют инфополе. Так держать, коллектив", — написала она в телеграм-канале.
© Brand AnalyticsРейтинг интернет-ресурсов
Рейтинг интернет-ресурсов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Brand Analytics
Рейтинг интернет-ресурсов
Симоньян опубликовала рейтинг виральных русскоязычных медиаресурсов, подготовленный Brand Analytics, с лидерами по числу ссылок на ресурс в соцмедиа за май.
РИА Новости заняло первое место, "RT на русском" — второе.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде
22 мая, 14:09
 
Маргарита СимоньянBrand AnalyticsНовости агентстваМедиа - ОбществоМИА "Россия сегодня"Телеканал RTОбщество
 
 
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