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В Белгородской области готовы наращивать экономический потенциал региона - РИА Новости, 11.06.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
17:40 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/potentsial-2022323130.html
В Белгородской области готовы наращивать экономический потенциал региона
В Белгородской области готовы наращивать экономический потенциал региона - РИА Новости, 11.06.2025
В Белгородской области готовы наращивать экономический потенциал региона
Власти Белгородской области в непростых условиях готовы наращивать экономический потенциал региона, создавать возможности для развития детей, улучшать условия... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:40:00+03:00
2025-06-11T17:40:00+03:00
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Власти Белгородской области в непростых условиях готовы наращивать экономический потенциал региона, создавать возможности для развития детей, улучшать условия предоставления медицинских услуг, решать жилищные проблемы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе отчёта перед депутатами областной думы о работе правительства Белгородской области за 2024 год. Глава региона во время своего выступления обозначил, что в области и дальше будут прилагать все усилия для улучшения качества жизни населения и создания условий для устойчивого экономического роста. "Какой бы масштабной ни была работа, она не имеет смысла, если у человека нет образа будущего. Понимая всю сложную ситуацию, мы чётко планируем наращивать экономический потенциал нашего региона. Мы продолжим развивать нашу систему здравоохранения и образования", - сказал Гладков. По его мнению, в системе образования главное – дать возможность юным белгородцам реализовать свои таланты и воплощать мечты, создавать условия, чтобы после окончания обучения все дети оставались работать в регионе, развивать Белгородскую область. "И мы продолжим уделять этому максимальное внимание, чтобы наш регион и дальше развивался", – подчеркнул губернатор. Гладков также напомнил, что Белгородская область стала одним из пилотных регионов по строительству флагманских президентских школ в России. В регионе в скором времени появится новый ресурсный центр федерального уровня – Президентская школа с компетенциями, позволяющими сфере образования области стать лидером в стране. "Я уверен в том, что все наши с вами успехи ждут нас впереди. Главное – нас ждет долгожданная Победа", – обозначил губернатор Гладков. Руководитель Белгородской области сообщил, что все социальные жилищные программы в регионе будут и дальше реализовываться в полном объеме. По его словам, Белгородская область - единственный регион в стране, где нет очередей на жильё для детей-сирот, нет проблемы обманутых дольщиков. "Несмотря на сложную финансовую ситуацию, мы продолжаем бесплатно предоставлять жильё для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Мы продолжили программу "Молодая семья", – сообщил Гладков. Что касается планов экономического развития, то в Белгородской области к 2030 году планируют удвоить валовой региональный продукт до 2 триллионов рублей. По итогам 2024 года объём ВРП превысил 1,4 триллиона рублей по сравнению с 950 миллиардами в 2020 году. Таких показателей удалось добиться благодаря развитию промышленности и сельского хозяйства в Белгородской области. Регион сохраняет лидерство в ЦФО по добыче полезных ископаемых и объему обрабатывающей промышленности — горнодобывающими предприятиями добыты рекордные 100 миллионов тонн руды. Объём отгруженной продукции — более 1,5 триллионов рублей.
https://ria.ru/20250611/gladkov-2022311264.html
https://ria.ru/20250611/gladkov-2022277413.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области готовы наращивать экономический потенциал региона

Власти Белгородской области готовы наращивать экономический потенциал региона

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Власти Белгородской области в непростых условиях готовы наращивать экономический потенциал региона, создавать возможности для развития детей, улучшать условия предоставления медицинских услуг, решать жилищные проблемы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе отчёта перед депутатами областной думы о работе правительства Белгородской области за 2024 год.
Глава региона во время своего выступления обозначил, что в области и дальше будут прилагать все усилия для улучшения качества жизни населения и создания условий для устойчивого экономического роста.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
На поддержку белгородских семей с детьми направлено 42 млрд руб в 2024 году
Вчера, 17:13
"Какой бы масштабной ни была работа, она не имеет смысла, если у человека нет образа будущего. Понимая всю сложную ситуацию, мы чётко планируем наращивать экономический потенциал нашего региона. Мы продолжим развивать нашу систему здравоохранения и образования", - сказал Гладков.
По его мнению, в системе образования главное – дать возможность юным белгородцам реализовать свои таланты и воплощать мечты, создавать условия, чтобы после окончания обучения все дети оставались работать в регионе, развивать Белгородскую область. "И мы продолжим уделять этому максимальное внимание, чтобы наш регион и дальше развивался", – подчеркнул губернатор.
Гладков также напомнил, что Белгородская область стала одним из пилотных регионов по строительству флагманских президентских школ в России. В регионе в скором времени появится новый ресурсный центр федерального уровня – Президентская школа с компетенциями, позволяющими сфере образования области стать лидером в стране.
"Я уверен в том, что все наши с вами успехи ждут нас впереди. Главное – нас ждет долгожданная Победа", – обозначил губернатор Гладков.
Руководитель Белгородской области сообщил, что все социальные жилищные программы в регионе будут и дальше реализовываться в полном объеме. По его словам, Белгородская область - единственный регион в стране, где нет очередей на жильё для детей-сирот, нет проблемы обманутых дольщиков. "Несмотря на сложную финансовую ситуацию, мы продолжаем бесплатно предоставлять жильё для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Мы продолжили программу "Молодая семья", – сообщил Гладков.
Что касается планов экономического развития, то в Белгородской области к 2030 году планируют удвоить валовой региональный продукт до 2 триллионов рублей. По итогам 2024 года объём ВРП превысил 1,4 триллиона рублей по сравнению с 950 миллиардами в 2020 году. Таких показателей удалось добиться благодаря развитию промышленности и сельского хозяйства в Белгородской области. Регион сохраняет лидерство в ЦФО по добыче полезных ископаемых и объему обрабатывающей промышленности — горнодобывающими предприятиями добыты рекордные 100 миллионов тонн руды. Объём отгруженной продукции — более 1,5 триллионов рублей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Почти 28 тыс домов и квартир восстановили в Белгородской области в 2024 г
Вчера, 15:53
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
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