https://ria.ru/20250611/posolstvo-2022310096.html
Посольство в Анкаре осудило фейки турецких СМИ о митрополите Тихоне
Посольство в Анкаре осудило фейки турецких СМИ о митрополите Тихоне - РИА Новости, 11.06.2025
Посольство в Анкаре осудило фейки турецких СМИ о митрополите Тихоне
Посольство РФ в Анкаре опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) обратить всех... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:19:00+03:00
2025-06-11T17:19:00+03:00
2025-06-11T17:19:00+03:00
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) обратить всех проживающих на полуострове мусульман в христиан. "Обратили внимание на появившиеся в ряде СМИ публикации на тему о письме, в котором митрополит Симферопольский и Крымский Тихон якобы призвал обращать всех проживающих в Крыму мусульман в христианскую веру. Официально заявляем: как нас заверили в Крымской митрополии, такой документ митрополит Тихон не подписывал", - говорится в заявлении российского диппредставительства в его Telegram-канале. В посольстве отметили, что документ, который опубликовали турецкие СМИ, - это фейк, сделанный теми, кто стремится поссорить народы и конфессии.
https://ria.ru/20250604/sud--2020867637.html
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крымское (луганская область), россия, анкара (провинция)
Крымское (Луганская область), Россия, Анкара (провинция), Религия
Посольство в Анкаре осудило фейки турецких СМИ о митрополите Тихоне
Посольство РФ опровергло сообщения о призыве митрополита Тихона к мусульманам