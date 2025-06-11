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Посольство в Анкаре осудило фейки турецких СМИ о митрополите Тихоне - РИА Новости, 11.06.2025
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Религия
 
17:19 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/posolstvo-2022310096.html
Посольство в Анкаре осудило фейки турецких СМИ о митрополите Тихоне
Посольство в Анкаре осудило фейки турецких СМИ о митрополите Тихоне - РИА Новости, 11.06.2025
Посольство в Анкаре осудило фейки турецких СМИ о митрополите Тихоне
Посольство РФ в Анкаре опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) обратить всех... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:19:00+03:00
2025-06-11T17:19:00+03:00
крымское (луганская область)
россия
анкара (провинция)
религия
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) обратить всех проживающих на полуострове мусульман в христиан. "Обратили внимание на появившиеся в ряде СМИ публикации на тему о письме, в котором митрополит Симферопольский и Крымский Тихон якобы призвал обращать всех проживающих в Крыму мусульман в христианскую веру. Официально заявляем: как нас заверили в Крымской митрополии, такой документ митрополит Тихон не подписывал", - говорится в заявлении российского диппредставительства в его Telegram-канале. В посольстве отметили, что документ, который опубликовали турецкие СМИ, - это фейк, сделанный теми, кто стремится поссорить народы и конфессии.
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крымское (луганская область), россия, анкара (провинция)
Крымское (Луганская область), Россия, Анкара (провинция), Религия
Посольство в Анкаре осудило фейки турецких СМИ о митрополите Тихоне

Посольство РФ опровергло сообщения о призыве митрополита Тихона к мусульманам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМитрополит Тихон
Митрополит Тихон - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Митрополит Тихон. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) обратить всех проживающих на полуострове мусульман в христиан.
"Обратили внимание на появившиеся в ряде СМИ публикации на тему о письме, в котором митрополит Симферопольский и Крымский Тихон якобы призвал обращать всех проживающих в Крыму мусульман в христианскую веру. Официально заявляем: как нас заверили в Крымской митрополии, такой документ митрополит Тихон не подписывал", - говорится в заявлении российского диппредставительства в его Telegram-канале.
В посольстве отметили, что документ, который опубликовали турецкие СМИ, - это фейк, сделанный теми, кто стремится поссорить народы и конфессии.
Денис Попович - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным
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РелигияКрымское (Луганская область)РоссияАнкара (провинция)
 
 
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