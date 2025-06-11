https://ria.ru/20250611/posolstvo-2022258146.html

В Париже провели мероприятие в честь Дня России

В Париже провели мероприятие в честь Дня России - РИА Новости, 11.06.2025

В Париже провели мероприятие в честь Дня России

В посольстве РФ в Париже прошло мероприятие в честь Дня России, отмечаемого 12 июня, его посетило множество граждан Франции, включая политика Флориана Филиппо,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:04:00+03:00

2025-06-11T15:04:00+03:00

2025-06-11T15:04:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. В посольстве РФ в Париже прошло мероприятие в честь Дня России, отмечаемого 12 июня, его посетило множество граждан Франции, включая политика Флориана Филиппо, передаёт корреспондент РИА Новости. Открыл мероприятие посол России во Франции Алексей Мешков, который напомнил, что в этом году отмечается важнейшая дата - 80-летняя годовщина победы над фашизмом. "Как и в те времена, сегодня перед нашей страной стоят масштабные вызовы. Нет никаких сомнений, что мы, как и наши славные предки, не только выдержим и защитим наши интересы и нашу безопасность, но и обеспечим мирное и справедливое развитие на европейском континенте и во всем мире", - сказал дипломат. Мешков отметил, что Россия последовательно выступает за формирование нового миропорядка, при котором всем государствам и народам жилось бы комфортно. "Наши идеалы в международных делах созвучны провозглашенным Французской революцией главным принципам. Мы выступаем за свободу всех стран и народов, которые должны иметь право самостоятельно выбирать свою судьбу. Мы за равенство всех государств на мировой арене. Неоколониализм в его современном виде должен быть исключен", - подчеркнул посол. Сотни гостей собрались в здании диппредставительства на бульваре Ланн. На мероприятие в посольстве прибыл лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который последовательно организует в Париже демонстрации за мир и прекращение поставок западного оружия на Украину. На мероприятии присутствовало множество других граждан Франции, с симпатией относящихся к России, поддерживающих её политику и духовные ценности. Так, в посольство прибыл внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, почётный председатель президиума Международного совета российских соотечественников граф Петр Шереметев, директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже Арно Фрилле, эксперты и политологи, руководители франко-российских ассоциаций. Среди гостей также присутствовали постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, руководители Русского дома в Париже и Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ), послы стран СНГ и представители других дружественных государств - политики, дипломаты, представители бизнеса и общественных кругов.

https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html

https://ria.ru/20250601/prazdnik-1869240397.html

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