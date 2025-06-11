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В Париже провели мероприятие в честь Дня России - РИА Новости, 11.06.2025
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15:04 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/posolstvo-2022258146.html
В Париже провели мероприятие в честь Дня России
В Париже провели мероприятие в честь Дня России - РИА Новости, 11.06.2025
В Париже провели мероприятие в честь Дня России
В посольстве РФ в Париже прошло мероприятие в честь Дня России, отмечаемого 12 июня, его посетило множество граждан Франции, включая политика Флориана Филиппо,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:04:00+03:00
2025-06-11T15:04:00+03:00
в мире
россия
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франция
алексей мешков
флориан филиппо
шарль де голль
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ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. В посольстве РФ в Париже прошло мероприятие в честь Дня России, отмечаемого 12 июня, его посетило множество граждан Франции, включая политика Флориана Филиппо, передаёт корреспондент РИА Новости. Открыл мероприятие посол России во Франции Алексей Мешков, который напомнил, что в этом году отмечается важнейшая дата - 80-летняя годовщина победы над фашизмом. "Как и в те времена, сегодня перед нашей страной стоят масштабные вызовы. Нет никаких сомнений, что мы, как и наши славные предки, не только выдержим и защитим наши интересы и нашу безопасность, но и обеспечим мирное и справедливое развитие на европейском континенте и во всем мире", - сказал дипломат. Мешков отметил, что Россия последовательно выступает за формирование нового миропорядка, при котором всем государствам и народам жилось бы комфортно. "Наши идеалы в международных делах созвучны провозглашенным Французской революцией главным принципам. Мы выступаем за свободу всех стран и народов, которые должны иметь право самостоятельно выбирать свою судьбу. Мы за равенство всех государств на мировой арене. Неоколониализм в его современном виде должен быть исключен", - подчеркнул посол. Сотни гостей собрались в здании диппредставительства на бульваре Ланн. На мероприятие в посольстве прибыл лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который последовательно организует в Париже демонстрации за мир и прекращение поставок западного оружия на Украину. На мероприятии присутствовало множество других граждан Франции, с симпатией относящихся к России, поддерживающих её политику и духовные ценности. Так, в посольство прибыл внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, почётный председатель президиума Международного совета российских соотечественников граф Петр Шереметев, директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже Арно Фрилле, эксперты и политологи, руководители франко-российских ассоциаций. Среди гостей также присутствовали постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, руководители Русского дома в Париже и Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ), послы стран СНГ и представители других дружественных государств - политики, дипломаты, представители бизнеса и общественных кругов.
https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html
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в мире, россия, париж, франция, алексей мешков, флориан филиппо, шарль де голль, патриот, юнеско, снг, русский язык в мире, день россии
В мире, Россия, Париж, Франция, Алексей Мешков, Флориан Филиппо, Шарль де Голль, Патриот, ЮНЕСКО, СНГ, Русский язык в мире, День России
В Париже провели мероприятие в честь Дня России

В посольстве РФ в Париже прошло мероприятие в честь Дня России

CC BY 2.0 / Fred Romero / Porte Dauphine | Square Claude DebussyПлощадь Клода Дебюсси и посольство России в Париже
Площадь Клода Дебюсси и посольство России в Париже - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
CC BY 2.0 / Fred Romero / Porte Dauphine | Square Claude Debussy
Площадь Клода Дебюсси и посольство России в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. В посольстве РФ в Париже прошло мероприятие в честь Дня России, отмечаемого 12 июня, его посетило множество граждан Франции, включая политика Флориана Филиппо, передаёт корреспондент РИА Новости.
Открыл мероприятие посол России во Франции Алексей Мешков, который напомнил, что в этом году отмечается важнейшая дата - 80-летняя годовщина победы над фашизмом.
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"Как и в те времена, сегодня перед нашей страной стоят масштабные вызовы. Нет никаких сомнений, что мы, как и наши славные предки, не только выдержим и защитим наши интересы и нашу безопасность, но и обеспечим мирное и справедливое развитие на европейском континенте и во всем мире", - сказал дипломат.
Мешков отметил, что Россия последовательно выступает за формирование нового миропорядка, при котором всем государствам и народам жилось бы комфортно.
"Наши идеалы в международных делах созвучны провозглашенным Французской революцией главным принципам. Мы выступаем за свободу всех стран и народов, которые должны иметь право самостоятельно выбирать свою судьбу. Мы за равенство всех государств на мировой арене. Неоколониализм в его современном виде должен быть исключен", - подчеркнул посол.
Сотни гостей собрались в здании диппредставительства на бульваре Ланн. На мероприятие в посольстве прибыл лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который последовательно организует в Париже демонстрации за мир и прекращение поставок западного оружия на Украину.
На мероприятии присутствовало множество других граждан Франции, с симпатией относящихся к России, поддерживающих её политику и духовные ценности.
Так, в посольство прибыл внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, почётный председатель президиума Международного совета российских соотечественников граф Петр Шереметев, директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже Арно Фрилле, эксперты и политологи, руководители франко-российских ассоциаций.
Среди гостей также присутствовали постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, руководители Русского дома в Париже и Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ), послы стран СНГ и представители других дружественных государств - политики, дипломаты, представители бизнеса и общественных кругов.
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