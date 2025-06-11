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Апелляционный суд разрешил США применять пошлины для защиты от других стран
Апелляционный суд разрешил США применять пошлины для защиты от других стран - РИА Новости, 11.06.2025
Апелляционный суд разрешил США применять пошлины для защиты от других стран
Президент США Дональд Трамп сообщил, что федеральный апелляционный суд разрешил властям США применять пошлины "для защиты от других стран", назвал это "важной... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:56:00+03:00
2025-06-11T13:56:00+03:00
2025-06-11T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что федеральный апелляционный суд разрешил властям США применять пошлины "для защиты от других стран", назвал это "важной победой"."Федеральный апелляционный суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут применять пошлины для защиты себя от других стран. Значительная и важная победа для США", - заявил Трамп в соцсети Thruth Social.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Внешнеторговый суд США позднее постановил, что Трамп превысил полномочия, инстанция распорядилась заблокировать пошлины. Позднее апелляционный суд восстановил действие указов. В июне апелляционный суд вновь рассмотрел вопрос о законности действий Белого дома.
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сша, в мире, дональд трамп, экономика
США, В мире, Дональд Трамп, Экономика
Апелляционный суд разрешил США применять пошлины для защиты от других стран
Трамп: суд разрешил США применять импортные пошлины для защиты от других стран