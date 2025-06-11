https://ria.ru/20250611/poliv-ogoroda-v-zharu-2022310253.html

Полив в жару: главные правила и полезные советы экспертов

Как поливать огород в жару летом: как часто, какие растения, в какое время

Полив в жару: главные правила и полезные советы экспертов

Регулярный полив растений в саду и огороде — основа для выживания и правильного выращивания урожая летом. Как поливать в открытом грунте и теплице, насколько... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:38:00+03:00

2025-06-11T17:38:00+03:00

2025-06-11T17:47:00+03:00

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Регулярный полив растений в саду и огороде — основа для выживания и правильного выращивания урожая летом. Как поливать в открытом грунте и теплице, насколько часто можно устраивать полив в жару и днем — в материале РИА Новости.Полив в жаруБез воды даже самые стойкие и неприхотливые культуры неизбежно погибают. А в условиях летнего зноя, когда столбик термометра нередко поднимается до впечатляющих отметок, вопрос достаточного и своевременного полива становится особенно актуальным.“В жаркую погоду растения испытывают сильный стресс. Повышенная температура и активное солнце ускоряют процесс испарения влаги из почвы и листьев. В результате культура может терять тургор, приостанавливать рост и даже погибать, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова. — Именно поэтому важно поливать правильно и вовремя”.При этом крайне важно соблюдать меру. Чрезмерный полив, как и недостаточный, может привести к негативным последствиям для растений.Почему правильный полив в жару так важенВ жаркую погоду почва теряет влагу особенно быстро. Вода испаряется не только на поверхности земли, но и на листьях. Растения при этом расходуют влагу быстрее, чем могут ее восполнить, особенно если корневая система еще недостаточно развита.Без достаточного увлажнения замедляются жизненно важные процессы: фотосинтез, рост, формирование бутонов и завязей. Нарушается терморегуляция, в результате растения перегреваются и могут погибнуть. Ослабленные из-за недостатка влаги растения становятся более уязвимыми к болезням и вредителям, хуже усваивают питательные вещества. Грамотный полив помогает поддерживать иммунитет и обеспечивает полноценное развитие урожая.Лучшее время для полива в жаркую погоду“Идеальное время для полива — раннее утро (до 10 часов) или вечер (после 18–19 часов), когда солнце уже не такое агрессивное. В это время испарение минимально, влага успевает впитаться в почву и достичь корней. Полив днем, в самый пик жары, может принести больше вреда, чем пользы: вода испарится, не достигнув корней, а капли на листьях могут сработать как линзы, вызвав ожоги”, — говорит Мария Шуракова, консультант по работе с физическими лицами компании “Цикл”, занимающейся продажей садового инвентаря.“Вечерние поливы возможны, но при этом нужно следить, чтобы вода не застаивалась, особенно на плотных почвах, иначе есть риск развития грибковых болезней”, — добавляет кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова.Какой поливать в жаруПоливать растения в жару слишком холодной (и уж тем более ледяной) водой эксперты категорически не рекомендуют. По их мнению, для любого растения это серьезный стресс.“Летом особенно важно использовать теплую, отстоявшуюся воду. Оптимальный вариант — вода из бочки, прогретая на солнце. Если используется водопроводная вода, желательно дать ей отстояться, чтобы испарился хлор”, — советует Мария Шуракова.Способы полива в жаркую погодуСуществует несколько основных способов полива растений, большую часть которых россияне могут успешно и эффективно использовать на своих участках. Это может быть ручной или автоматический полив. Для первого варианта используются шланги или лейки, во втором на участке монтируется специальная система.Среди наиболее распространенных способов полива:капельный: необходимая растениям вода подается небольшими порциями непосредственно к корням;дождевание: вода при этом распыляется над растениями и, подобно естественному дождю, попадает на поверхность почвы небольшими каплями;внутрипочвенный: вода через систему специальных труб подается под землей к корням растений. Такой полив лучше подходит для культур, корни которых глубоко уходят в почву.“Для небольших участков лучше всего подходит капельный полив. Он помогает доставить влагу прямо к корням, не смачивая лишний раз листья. Если капельного полива нет, можно поливать в борозды или в приствольные круги. Очень желательно использовать мульчу, органический слой на поверхности почвы, который удерживает влагу и предохраняет корневую систему от перегрева. Это может быть скошенная трава, солома, опилки или компост”, — отмечает Жаннета Вологирова.“Распыляющий (дождевальный) полив в жару лучше не применять — он увеличивает испарение и может стать причиной ожогов”, — говорит эксперт Мария Шуракова.Частота полива разных культур летомПоливать все одинаково не рекомендуется. Каждое растение имеет свои особенности по частоте, интенсивности и способах увлажнения.Советы эксперта Жаннеты Вологировой:По словам Марии Шураковой, картофель, морковь, свеклу необходимо поливать один раз в неделю, при сильной жаре — чаще.“Перцы и баклажаны требуют полив один-два раза в неделю, лучше вечером. Перцы любят также легкое дождевание. Горох и фасоль в жару нуждаются в ежедневном поливе, особенно в период цветения”, — говорит Лариса Микаллеф.Чего нельзя делать при поливе в жару“Категорически не рекомендуется поливать днем и использовать холодную воду. Также не стоит лить воду прямо на листья, особенно у чувствительных культур. Рыхлить почву сразу после полива не всегда полезно, особенно в жару, так как это может усилить испарение. Полив "понемногу, но часто" тоже не всегда эффективен — лучше хорошо промочить почву реже, чем по чуть-чуть каждый день”, — говорит Жаннета Вологирова.Поливать растения в середине дня неэффективно и вредно. Также не рекомендуется поливать “по верхам”, не давая влаге проникнуть вглубь, — говорит Мария Шуракова. — Нежелательно переувлажнять почву — застой влаги губителен, особенно для корнеплодов”.Мнение экспертаДля грамотного полива важно учитывать тип почвы. Песчаная почва сохнет быстрее, ее нужно увлажнять чаще. Глинистая, наоборот, дольше удерживает влагу.“На своем опыте в крестьянско-фермерском хозяйстве я убедилась, что не существует универсального совета. Важно учитывать культуру, погоду, тип почвы и стадию развития растения, — говорит Жаннета Вологирова, — Бывали случаи, когда избыточный полив вредил больше, чем засуха. Особенно это касается томатов, винограда, бахчевых. Всегда лучше смотреть на растение: если листья вянут утром — это сигнал, что влаги не хватает. А вот дневное привядание — это защитная реакция, и поливать в этот момент не нужно”.

https://ria.ru/20220511/poliv-1787921590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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