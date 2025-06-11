Полив в жару: главные правила и полезные советы экспертов
Полив в жару
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Регулярный полив растений в саду и огороде — основа для выживания и правильного выращивания урожая летом. Как поливать в открытом грунте и теплице, насколько часто можно устраивать полив в жару и днем — в материале РИА Новости.
Полив в жару
© Getty Images / iiievgeniyПолив в жаркую погоду
© Getty Images / iiievgeniy
Полив в жаркую погоду
Без воды даже самые стойкие и неприхотливые культуры неизбежно погибают. А в условиях летнего зноя, когда столбик термометра нередко поднимается до впечатляющих отметок, вопрос достаточного и своевременного полива становится особенно актуальным.
“В жаркую погоду растения испытывают сильный стресс. Повышенная температура и активное солнце ускоряют процесс испарения влаги из почвы и листьев. В результате культура может терять тургор, приостанавливать рост и даже погибать, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова. — Именно поэтому важно поливать правильно и вовремя”.
При этом крайне важно соблюдать меру. Чрезмерный полив, как и недостаточный, может привести к негативным последствиям для растений.
Почему правильный полив в жару так важен
В жаркую погоду почва теряет влагу особенно быстро. Вода испаряется не только на поверхности земли, но и на листьях. Растения при этом расходуют влагу быстрее, чем могут ее восполнить, особенно если корневая система еще недостаточно развита.
Без достаточного увлажнения замедляются жизненно важные процессы: фотосинтез, рост, формирование бутонов и завязей. Нарушается терморегуляция, в результате растения перегреваются и могут погибнуть. Ослабленные из-за недостатка влаги растения становятся более уязвимыми к болезням и вредителям, хуже усваивают питательные вещества. Грамотный полив помогает поддерживать иммунитет и обеспечивает полноценное развитие урожая.
Лучшее время для полива в жаркую погоду
“Идеальное время для полива — раннее утро (до 10 часов) или вечер (после 18–19 часов), когда солнце уже не такое агрессивное. В это время испарение минимально, влага успевает впитаться в почву и достичь корней. Полив днем, в самый пик жары, может принести больше вреда, чем пользы: вода испарится, не достигнув корней, а капли на листьях могут сработать как линзы, вызвав ожоги”, — говорит Мария Шуракова, консультант по работе с физическими лицами компании “Цикл”, занимающейся продажей садового инвентаря.
“Вечерние поливы возможны, но при этом нужно следить, чтобы вода не застаивалась, особенно на плотных почвах, иначе есть риск развития грибковых болезней”, — добавляет кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова.
Какой поливать в жару
© Getty Images / Korneeva_KristinaПолив в жаркую погоду на приусадебном участке
© Getty Images / Korneeva_Kristina
Полив в жаркую погоду на приусадебном участке
Поливать растения в жару слишком холодной (и уж тем более ледяной) водой эксперты категорически не рекомендуют. По их мнению, для любого растения это серьезный стресс.
“Летом особенно важно использовать теплую, отстоявшуюся воду. Оптимальный вариант — вода из бочки, прогретая на солнце. Если используется водопроводная вода, желательно дать ей отстояться, чтобы испарился хлор”, — советует Мария Шуракова.
Способы полива в жаркую погоду
Существует несколько основных способов полива растений, большую часть которых россияне могут успешно и эффективно использовать на своих участках. Это может быть ручной или автоматический полив. Для первого варианта используются шланги или лейки, во втором на участке монтируется специальная система.
Среди наиболее распространенных способов полива:
капельный: необходимая растениям вода подается небольшими порциями непосредственно к корням;
дождевание: вода при этом распыляется над растениями и, подобно естественному дождю, попадает на поверхность почвы небольшими каплями;
внутрипочвенный: вода через систему специальных труб подается под землей к корням растений. Такой полив лучше подходит для культур, корни которых глубоко уходят в почву.
“Для небольших участков лучше всего подходит капельный полив. Он помогает доставить влагу прямо к корням, не смачивая лишний раз листья. Если капельного полива нет, можно поливать в борозды или в приствольные круги. Очень желательно использовать мульчу, органический слой на поверхности почвы, который удерживает влагу и предохраняет корневую систему от перегрева. Это может быть скошенная трава, солома, опилки или компост”, — отмечает Жаннета Вологирова.
“Распыляющий (дождевальный) полив в жару лучше не применять — он увеличивает испарение и может стать причиной ожогов”, — говорит эксперт Мария Шуракова.
Частота полива разных культур летом
Женщина поливает земляникуу в жаркий день
Поливать все одинаково не рекомендуется. Каждое растение имеет свои особенности по частоте, интенсивности и способах увлажнения.
Советы эксперта Жаннеты Вологировой:
- Огурцы требуют частого полива, особенно в период плодоношения. В жару это необходимо делать почти каждый день;
- Томаты предпочитают умеренный, но глубокий полив два-три раза в неделю. Переувлажнение может привести к растрескиванию плодов;
- Капуста нуждается в обильном поливе, особенно при формировании кочана;
- Зелень (укроп, салат, шпинат) лучше поливать часто, но небольшими порциями;
- Плодовые деревья поливают реже, но большим объемом воды, чтобы увлажнить почву на глубину корневой системы.
По словам Марии Шураковой, картофель, морковь, свеклу необходимо поливать один раз в неделю, при сильной жаре — чаще.
“Перцы и баклажаны требуют полив один-два раза в неделю, лучше вечером. Перцы любят также легкое дождевание. Горох и фасоль в жару нуждаются в ежедневном поливе, особенно в период цветения”, — говорит Лариса Микаллеф.
Чего нельзя делать при поливе в жару
“Категорически не рекомендуется поливать днем и использовать холодную воду. Также не стоит лить воду прямо на листья, особенно у чувствительных культур. Рыхлить почву сразу после полива не всегда полезно, особенно в жару, так как это может усилить испарение. Полив "понемногу, но часто" тоже не всегда эффективен — лучше хорошо промочить почву реже, чем по чуть-чуть каждый день”, — говорит Жаннета Вологирова.
Поливать растения в середине дня неэффективно и вредно. Также не рекомендуется поливать “по верхам”, не давая влаге проникнуть вглубь, — говорит Мария Шуракова. — Нежелательно переувлажнять почву — застой влаги губителен, особенно для корнеплодов”.
Мнение эксперта
Для грамотного полива важно учитывать тип почвы. Песчаная почва сохнет быстрее, ее нужно увлажнять чаще. Глинистая, наоборот, дольше удерживает влагу.
“На своем опыте в крестьянско-фермерском хозяйстве я убедилась, что не существует универсального совета. Важно учитывать культуру, погоду, тип почвы и стадию развития растения, — говорит Жаннета Вологирова, — Бывали случаи, когда избыточный полив вредил больше, чем засуха. Особенно это касается томатов, винограда, бахчевых. Всегда лучше смотреть на растение: если листья вянут утром — это сигнал, что влаги не хватает. А вот дневное привядание — это защитная реакция, и поливать в этот момент не нужно”.
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11 мая 2022, 18:11