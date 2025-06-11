https://ria.ru/20250611/politsija-2022251445.html

Полиция выяснит, кто распылил перцовый баллончик у миграционного центра

Полиция выяснит, кто распылил перцовый баллончик у миграционного центра - РИА Новости, 11.06.2025

Полиция выяснит, кто распылил перцовый баллончик у миграционного центра

Сотрудники полиции установят, кто распылил газ из перцового баллончика в толпу возле миграционного центра в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:48:00+03:00

2025-06-11T14:48:00+03:00

2025-06-11T14:48:00+03:00

происшествия

екатеринбург

урал

валерий горелых

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39785/57/397855751_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_a1cc074222b3ce0b09485923199f881b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции установят, кто распылил газ из перцового баллончика в толпу возле миграционного центра в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В среду в местных СМИ появилась информация, что в большой очереди возле миграционного центра в столице Урала распылили газ из перцового баллончика, люди стали кашлять, закрывать лицо одеждой. "К миграционному центру выехали представители руководства полка патрульно-постовой службы, чьи сотрудники охраняют там общественный порядок. Они должны выяснить, кто распылил газ. В случае, если будет установлено, что это не провокация со стороны гражданских лиц, а спецсредство необоснованно применил сотрудник ППС, последуют меры реагирования с привлечением к дисциплинарной ответственности", – сказал Горелых.

https://ria.ru/20250611/zaderzhanie-2022232212.html

екатеринбург

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, урал, валерий горелых