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Полиция выяснит, кто распылил перцовый баллончик у миграционного центра - РИА Новости, 11.06.2025
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14:48 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/politsija-2022251445.html
Полиция выяснит, кто распылил перцовый баллончик у миграционного центра
Полиция выяснит, кто распылил перцовый баллончик у миграционного центра - РИА Новости, 11.06.2025
Полиция выяснит, кто распылил перцовый баллончик у миграционного центра
Сотрудники полиции установят, кто распылил газ из перцового баллончика в толпу возле миграционного центра в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:48:00+03:00
2025-06-11T14:48:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции установят, кто распылил газ из перцового баллончика в толпу возле миграционного центра в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В среду в местных СМИ появилась информация, что в большой очереди возле миграционного центра в столице Урала распылили газ из перцового баллончика, люди стали кашлять, закрывать лицо одеждой. "К миграционному центру выехали представители руководства полка патрульно-постовой службы, чьи сотрудники охраняют там общественный порядок. Они должны выяснить, кто распылил газ. В случае, если будет установлено, что это не провокация со стороны гражданских лиц, а спецсредство необоснованно применил сотрудник ППС, последуют меры реагирования с привлечением к дисциплинарной ответственности", – сказал Горелых.
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происшествия, екатеринбург, урал, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Валерий Горелых
Полиция выяснит, кто распылил перцовый баллончик у миграционного центра

Полиция выяснит, кто распылил газ в толпу у миграционного центра в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции установят, кто распылил газ из перцового баллончика в толпу возле миграционного центра в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В среду в местных СМИ появилась информация, что в большой очереди возле миграционного центра в столице Урала распылили газ из перцового баллончика, люди стали кашлять, закрывать лицо одеждой.
"К миграционному центру выехали представители руководства полка патрульно-постовой службы, чьи сотрудники охраняют там общественный порядок. Они должны выяснить, кто распылил газ. В случае, если будет установлено, что это не провокация со стороны гражданских лиц, а спецсредство необоснованно применил сотрудник ППС, последуют меры реагирования с привлечением к дисциплинарной ответственности", – сказал Горелых.
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