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Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму - РИА Новости, 11.06.2025
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23:28 11.06.2025 (обновлено: 23:29 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html
Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму
Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму - РИА Новости, 11.06.2025
Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму
Москву ждет по-настоящему летняя погода в начале следующей недели - она вернется к климатической норме, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:28:00+03:00
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татьяна позднякова
москва
общество
россия
погода
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москву ждет по-настоящему летняя погода в начале следующей недели - она вернется к климатической норме, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В начале следующей недели погода в Москве станет летней, ночи станут чуть теплее, в пределах плюс 10 - плюс 12 градусов, а дневная температура составит 18-23 градуса. Постепенно, после праздников, на следующей неделе погода вернется в климатическую норму", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20250611/pogoda-2022362631.html
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татьяна позднякова, москва, общество, россия, погода
Татьяна Позднякова, Москва, Общество, Россия, Погода
Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму

Погода в Московском регионе вернется в норму в начале следующей недели

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка на одной из аллей в Парке Горького в Москве
Девушка на одной из аллей в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка на одной из аллей в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москву ждет по-настоящему летняя погода в начале следующей недели - она вернется к климатической норме, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В начале следующей недели погода в Москве станет летней, ночи станут чуть теплее, в пределах плюс 10 - плюс 12 градусов, а дневная температура составит 18-23 градуса. Постепенно, после праздников, на следующей неделе погода вернется в климатическую норму", - рассказала Позднякова.
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Вчера, 19:40
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбществоРоссияПогода
 
 
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