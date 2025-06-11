https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html

Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму

Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму - РИА Новости, 11.06.2025

Москвичам рассказали, когда погода вернется в норму

Москву ждет по-настоящему летняя погода в начале следующей недели - она вернется к климатической норме, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:28:00+03:00

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татьяна позднякова

москва

общество

россия

погода

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москву ждет по-настоящему летняя погода в начале следующей недели - она вернется к климатической норме, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В начале следующей недели погода в Москве станет летней, ночи станут чуть теплее, в пределах плюс 10 - плюс 12 градусов, а дневная температура составит 18-23 градуса. Постепенно, после праздников, на следующей неделе погода вернется в климатическую норму", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20250611/pogoda-2022362631.html

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татьяна позднякова, москва, общество, россия, погода