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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.06.2025
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19:40 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/pogoda-2022362631.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Суббота станет самым ненастным днем текущей недели в столичном регионе, ожидаются дожди и порывистый ветер, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:40:00+03:00
2025-06-11T19:40:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суббота станет самым ненастным днем текущей недели в столичном регионе, ожидаются дожди и порывистый ветер, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "На выходных москвичей ждет не очень хорошая погода, потому что, начиная с пятницы погоду будет определять высотный циклон, поэтому тепла мы с ним не ожидаем, а дождей будет много. Так, в четверг в Москве будет облачная с прояснениями погода, днем местам может собраться небольшой кратковременный дождь. Особых неприятностей он не принесет. Температура воздуха в Москве максимальная будет плюс 20 - плюс 22 градуса", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в ночь на пятницу местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем его станет больше, но до стадии сильных дождей не дойдет. Температурный фон останется прежним, максимальная температура около плюс 20 градусов в Москве, по региону - от 18 до 22 градусов. "Самым ненастным днем будет суббота. Погода будет облачная, дожди будут идти целый день, причем ночью местами даже сильные. Порывы ветра в субботу могут достигать 12-15 метров в секунду, то есть погода будет крайне ненастная. Поэтому температура будет в Москве около плюс 17 градусов, по региону плюс 15 - плюс 20. Это ниже климатической нормы на 3-4 градуса", - добавила Позднякова. Она уточнила, что в воскресенье дождя днем станет меньше, а температура станет повыше, в пределах плюс 17 - плюс 22 градусов.
https://ria.ru/20250608/livneka-2021664538.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода, россия
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода, Россия
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Суббота станет самым ненастным днем на неделе в столичном регионе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суббота станет самым ненастным днем текущей недели в столичном регионе, ожидаются дожди и порывистый ветер, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходных москвичей ждет не очень хорошая погода, потому что, начиная с пятницы погоду будет определять высотный циклон, поэтому тепла мы с ним не ожидаем, а дождей будет много. Так, в четверг в Москве будет облачная с прояснениями погода, днем местам может собраться небольшой кратковременный дождь. Особых неприятностей он не принесет. Температура воздуха в Москве максимальная будет плюс 20 - плюс 22 градуса", - рассказала Позднякова.
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Синоптик отметила, что в ночь на пятницу местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем его станет больше, но до стадии сильных дождей не дойдет. Температурный фон останется прежним, максимальная температура около плюс 20 градусов в Москве, по региону - от 18 до 22 градусов.
"Самым ненастным днем будет суббота. Погода будет облачная, дожди будут идти целый день, причем ночью местами даже сильные. Порывы ветра в субботу могут достигать 12-15 метров в секунду, то есть погода будет крайне ненастная. Поэтому температура будет в Москве около плюс 17 градусов, по региону плюс 15 - плюс 20. Это ниже климатической нормы на 3-4 градуса", - добавила Позднякова.
Она уточнила, что в воскресенье дождя днем станет меньше, а температура станет повыше, в пределах плюс 17 - плюс 22 градусов.
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