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Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину - РИА Новости, 11.06.2025
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03:01 11.06.2025 (обновлено: 09:04 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/podozrevaemyj-2022148161.html
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину - РИА Новости, 11.06.2025
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве по заданию украинских спецслужб признал вину, следует из материалов, оглашенных в суде. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:01:00+03:00
2025-06-11T09:04:00+03:00
происшествия
жилье
москва
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта в Москве по заданию украинских спецслужб признал вину, следует из материалов, оглашенных в суде."Активно сотрудничает со следствием, вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью &lt;…&gt; при задержании сопротивления не оказывал, сбежать не пытался", — говорится в документах по итогам рассмотрения жалобы на избранную фигуранту меру пресечения.Суд оставил подозреваемого под стражей.Подробности дела:Как узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда, обвиняемый — уроженец Кемеровской области 1999 года рождения. Он занимался продажей шин, в Москве официально трудоустроен не был.
https://ria.ru/20250610/terakt-2021942740.html
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москва
украина
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происшествия, жилье, москва, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область
Происшествия, Жилье, Москва, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину

Житель Москвы, планировавший теракт по заданию спецслужб Украины, признал вину

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта в Москве по заданию украинских спецслужб признал вину, следует из материалов, оглашенных в суде.
"Активно сотрудничает со следствием, вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью <…> при задержании сопротивления не оказывал, сбежать не пытался", — говорится в документах по итогам рассмотрения жалобы на избранную фигуранту меру пресечения.
Суд оставил подозреваемого под стражей.
Задержание россиянина, планировавшего подорвать здание объекта энергетики по заданию СБУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани
Вчера, 09:50
Подробности дела:
  • Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в столице в мае;
  • этому предшествовало возбуждение дела против жителя Москвы о публичном оправдании терроризма;
  • при обыске в его доме изъяли его телефон, в котором нашли переписки с куратором украинских спецслужб;
  • он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе города;
  • следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника;
  • обвиняемый планировал применить СВУ для подрыва в местах массового скопления людей;
  • против фигуранта возбудили дело о приготовлении к совершению теракта, его задержали и предъявили обвинение;
  • агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, он находится в списке террористов и экстремистов;
  • в 2020 году мужчина уже получил судимость за призывы к экстремизму.
Как узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда, обвиняемый — уроженец Кемеровской области 1999 года рождения. Он занимался продажей шин, в Москве официально трудоустроен не был.
Задержание преступника на военном объекте в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте
6 июня, 17:21
 
ПроисшествияЖильеМоскваУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская область
 
 
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