https://ria.ru/20250611/podozrevaemyj-2022148161.html

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину - РИА Новости, 11.06.2025

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве по заданию украинских спецслужб признал вину, следует из материалов, оглашенных в суде. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:01:00+03:00

2025-06-11T03:01:00+03:00

2025-06-11T09:04:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта в Москве по заданию украинских спецслужб признал вину, следует из материалов, оглашенных в суде."Активно сотрудничает со следствием, вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью <…> при задержании сопротивления не оказывал, сбежать не пытался", — говорится в документах по итогам рассмотрения жалобы на избранную фигуранту меру пресечения.Суд оставил подозреваемого под стражей.Подробности дела:Как узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда, обвиняемый — уроженец Кемеровской области 1999 года рождения. Он занимался продажей шин, в Москве официально трудоустроен не был.

https://ria.ru/20250610/terakt-2021942740.html

https://ria.ru/20250606/terakt-2021388837.html

москва

украина

россия

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происшествия, жилье, москва, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область