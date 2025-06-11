Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину
Житель Москвы, планировавший теракт по заданию спецслужб Украины, признал вину
Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта в Москве по заданию украинских спецслужб признал вину, следует из материалов, оглашенных в суде.
"Активно сотрудничает со следствием, вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью <…> при задержании сопротивления не оказывал, сбежать не пытался", — говорится в документах по итогам рассмотрения жалобы на избранную фигуранту меру пресечения.
Суд оставил подозреваемого под стражей.
Подробности дела:
- Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в столице в мае;
- этому предшествовало возбуждение дела против жителя Москвы о публичном оправдании терроризма;
- при обыске в его доме изъяли его телефон, в котором нашли переписки с куратором украинских спецслужб;
- он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе города;
- следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника;
- обвиняемый планировал применить СВУ для подрыва в местах массового скопления людей;
- против фигуранта возбудили дело о приготовлении к совершению теракта, его задержали и предъявили обвинение;
- агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, он находится в списке террористов и экстремистов;
- в 2020 году мужчина уже получил судимость за призывы к экстремизму.
Как узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда, обвиняемый — уроженец Кемеровской области 1999 года рождения. Он занимался продажей шин, в Москве официально трудоустроен не был.