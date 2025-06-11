https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022301043.html
Ветклиники Подмосковья в предстоящие праздники будут работать штатно
Ветклиники Подмосковья в предстоящие праздники будут работать штатно - РИА Новости, 11.06.2025
Ветклиники Подмосковья в предстоящие праздники будут работать штатно
В праздничные дни - с 12 по 15 июня - большинство государственных ветеринарных клиник Подмосковья будет работать в штатном режиме: с 9:00 до 20:00, сообщает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:43:00+03:00
2025-06-11T16:43:00+03:00
2025-06-11T16:43:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/42/1563534290_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_ac1ad57f3e7e9a19ec91599786dec843.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В праздничные дни - с 12 по 15 июня - большинство государственных ветеринарных клиник Подмосковья будет работать в штатном режиме: с 9:00 до 20:00, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Уточнить график работы учреждений и перечень услуг можно на официальных сайтах территориальных ветеринарных управлений №№1, 2, 5. Адрес ближайшей государственной ветклиники и часы приема также можно узнать по телефону единой круглосуточной горячей линии министерства: 8 (495) 668-01-25, где работает голосовой помощник "Вита". В пресс-службе добавили, что в случаях экстренной помощи отвезти питомца можно в Мытищинскую ветеринарную станцию на Олимпийском проспекте, она будет работать круглосуточно. Кроме того, зарегистрировать, чипировать и вакцинировать животных против бешенства можно в парках Подмосковья – в июне запланировано более 50 точек выездного приема.
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022194349.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/42/1563534290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d16300998a2ce3354f329da53be0839d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Ветклиники Подмосковья в предстоящие праздники будут работать штатно
Ветклиники Подмосковья с 12 по 15 июня будут работать штатно
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В праздничные дни - с 12 по 15 июня - большинство государственных ветеринарных клиник Подмосковья будет работать в штатном режиме: с 9:00 до 20:00, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Уточнить график работы учреждений и перечень услуг можно на официальных сайтах территориальных ветеринарных управлений №№1, 2, 5. Адрес ближайшей государственной ветклиники и часы приема также можно узнать по телефону единой круглосуточной горячей линии министерства: 8 (495) 668-01-25, где работает голосовой помощник "Вита".
В пресс-службе добавили, что в случаях экстренной помощи отвезти питомца можно в Мытищинскую ветеринарную станцию на Олимпийском проспекте, она будет работать круглосуточно. Кроме того, зарегистрировать, чипировать и вакцинировать животных против бешенства можно в парках Подмосковья – в июне запланировано более 50 точек выездного приема.