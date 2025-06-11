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Ветклиники Подмосковья в предстоящие праздники будут работать штатно - РИА Новости, 11.06.2025
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Новости Подмосковья
 
16:43 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022301043.html
Ветклиники Подмосковья в предстоящие праздники будут работать штатно
Ветклиники Подмосковья в предстоящие праздники будут работать штатно - РИА Новости, 11.06.2025
Ветклиники Подмосковья в предстоящие праздники будут работать штатно
В праздничные дни - с 12 по 15 июня - большинство государственных ветеринарных клиник Подмосковья будет работать в штатном режиме: с 9:00 до 20:00, сообщает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:43:00+03:00
2025-06-11T16:43:00+03:00
новости подмосковья
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В праздничные дни - с 12 по 15 июня - большинство государственных ветеринарных клиник Подмосковья будет работать в штатном режиме: с 9:00 до 20:00, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Уточнить график работы учреждений и перечень услуг можно на официальных сайтах территориальных ветеринарных управлений №№1, 2, 5. Адрес ближайшей государственной ветклиники и часы приема также можно узнать по телефону единой круглосуточной горячей линии министерства: 8 (495) 668-01-25, где работает голосовой помощник "Вита". В пресс-службе добавили, что в случаях экстренной помощи отвезти питомца можно в Мытищинскую ветеринарную станцию на Олимпийском проспекте, она будет работать круглосуточно. Кроме того, зарегистрировать, чипировать и вакцинировать животных против бешенства можно в парках Подмосковья – в июне запланировано более 50 точек выездного приема.
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общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Ветклиники Подмосковья в предстоящие праздники будут работать штатно

Ветклиники Подмосковья с 12 по 15 июня будут работать штатно

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкОсмотр ветеринаром собаки
Осмотр ветеринаром собаки - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Осмотр ветеринаром собаки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В праздничные дни - с 12 по 15 июня - большинство государственных ветеринарных клиник Подмосковья будет работать в штатном режиме: с 9:00 до 20:00, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Уточнить график работы учреждений и перечень услуг можно на официальных сайтах территориальных ветеринарных управлений №№1, 2, 5. Адрес ближайшей государственной ветклиники и часы приема также можно узнать по телефону единой круглосуточной горячей линии министерства: 8 (495) 668-01-25, где работает голосовой помощник "Вита".
В пресс-службе добавили, что в случаях экстренной помощи отвезти питомца можно в Мытищинскую ветеринарную станцию на Олимпийском проспекте, она будет работать круглосуточно. Кроме того, зарегистрировать, чипировать и вакцинировать животных против бешенства можно в парках Подмосковья – в июне запланировано более 50 точек выездного приема.
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